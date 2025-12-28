Jako nadšenec začínal v garáži, nakonec postavil úspěšný letecký simulátor

  18:30
Vojtěch Kuchař chtěl být pilotem, se svým koníčkem ale začínal v garáži. Nakonec postavil populární letecký simulátor. „První kokpit jsme začali stavět ze dřeva,“ popisuje ve videorozhovoru pro iDNES.cz provozovatel úspěšného leteckého simulátoru Buď pilot. Hovoří také o specifikách starých vojenských letadel i důvodu okamžitého úspěchu brněnského projektu.

Na začátku Kuchařovi pomohlo, že jeho kamarád, který mu se stavbou kokpitu pomáhal, byl v té době aktivním pilotem, takže mu spoustu detailů fungování opravdového letounu mohl spolehlivě popsat. Některé další nákresy se podle Kuchařových slov dají najít na internetu.

„Ale není to úplně přesné,“ přiznává. Celé sestavování kokpitu včetně programování řídícího systému trvalo zhruba dva roky. Jakmile byl kokpit hotový, začal se dostavovat téměř okamžitý úspěch.

Do malého bytu si pořídil letecký simulátor. Létá si, kam ho napadne

„Chodily k nám děti, ale i starší lidé. Pak jsme zjistili, že za námi dojíždějí i lidé třeba z Ostravy a Opavy i z Prahy,“ popisuje prvotní příjemná překvapení brněnský podnikatel. K popularitě jeho simulátoru pomohla i verze letadla, kterou nabízí. Tím je Boeing 737 Max, což je v nabídce simulátorů pro veřejnost podle Kuchaře rarita.

„Tehdy to bylo úplně nové letadlo. Na celém světě nebyl jediný simulátor pro veřejnost, jen nějaké trenažéry pro piloty z povolání,“ přibližuje autor simulátoru. „Jsme unikát v tom, že si ty kokpity sami stavíme a servisujeme,“ dodává.

V nabídce je Spitfire i virtuální realita

Dopravní letadla navíc nejsou zdaleka to jediné, co Kuchařova firma nabízí. Návštěvník si může vyzkoušet třeba vysokou rychlost a přetížení vojenské stíhačky F-16.

Boeing vyvíjí náhradu za svůj problematický model. Cílem je zlepšení pověsti

Kromě těch nejmodernějších letounů si ale návštěvníci mohou zkusit, jak vypadalo létání v době před počítači. V britské vojenské stíhačce z druhé světové války Spitfire nebo v německém Messerschmittu. „Je tam jenom pár budíků, je to čistě manuální létání. Je to takový návrat ke kořenům, i proto se mi to líbilo,“ svěřuje se Kuchař, co se mu na starých vojenských letadlech tak líbí.

Nejnovějším nástrojem v simulátoru Buď pilot je stanoviště s virtuální realitou. Návštěvník během používání speciálních brýlí ještě navíc sedí na pohyblivém křesle. „To je podle mě úplně ideální kombinace. Návštěvník se díky brýlím přenese do úplně jiného světa a zároveň se to s ním naklání,“ popisuje Vojtěch Kuchař.

Celkově nabízí simulátor Buď pilot možnost vyzkoušet si létání ve třech vrtulnících a čtyřech letadlech.

