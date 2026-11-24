Během několika sekund se čtyřmotorový stroj řítící se rychlostí přes 400 kilometrů v hodině rozpadá na kusy. Láme další a další stromy. Odlétávají motory, křídla, podvozek. Zanechává za sebou přes půl kilometru dlouhou brázdu plnou pokrouceného kovu, trosek a lidských těl.
Z 82 lidí na palubě nepřežije nikdo. Dodnes jde o nejtragičtější leteckou nehodu na území Československa – co do počtu obětí. „Podle pitevních protokolů malá část cestujících samotný pád přežila. Zemřela až na podchlazení, než se k nim kvůli tmě, mlze a nedostupnému terénu dostaly záchranné čety,“ líčí letecký odborník a bývalý dopravní pilot Ladislav Keller.
Nehoda byla vyšetřená dobře, ale závěr je zfalšovaný.