1 Nehoda při akrobacii – 2001
Armádní pilot z Čáslavi si na vlastní žádost v srpnu 2001 naplánoval let a činnost v okolí letecké zóny v okolí Pelhřimova, a to během přeletu ze Kbel do Náměště nad Oslavou. Při provádění technik s vyšší technikou pilotáže v malé výšce narazil do země. Podle armády nebyl na tuto výšku vycvičen. Pilot, poručík Luďek Burda, na místě zahynul.
Trosky byly při nehodě roztroušeny v asi půlkilometrovém pásmu. Podle očitých svědků letoun havaroval poté, co prováděl otáčecí manévr.