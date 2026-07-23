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Havaroval vrtulník s Remkem i ruský Antonov. Nehody vojenských letounů v ČR

Josef Dyntr
  15:04
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se zřítil armádní vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě, jeden z nich zemřel. Nehod takového rozsahu v historii Česka příliš není, armádní letouny nicméně byly součástí desítek příhod, někdy bohužel včetně ztráty lidských životů. Redakce iDNES.cz přináší přehled nejznámějších vojenských leteckých nehod v naší historii.
Část 1/6

1 Nehoda při akrobacii – 2001

Armádní pilot z Čáslavi si na vlastní žádost v srpnu 2001 naplánoval let a činnost v okolí letecké zóny v okolí Pelhřimova, a to během přeletu ze Kbel do Náměště nad Oslavou. Při provádění technik s vyšší technikou pilotáže v malé výšce narazil do země. Podle armády nebyl na tuto výšku vycvičen. Pilot, poručík Luďek Burda, na místě zahynul.

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
Vrtulník Bell UH-1Y Venom Armády České republiky
Vrtulník UH-1Y Venom při dynamické ukázce (10. června 2026)
Vrtulník je Bell UH-1Y Venom provozovaný Armádou České republiky
55 fotografií

Trosky byly při nehodě roztroušeny v asi půlkilometrovém pásmu. Podle očitých svědků letoun havaroval poté, co prováděl otáčecí manévr.



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