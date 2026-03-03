V Praze přistálo první letadlo s turisty z Blízkého východu, přepravilo je z Ománu

  2:15
V Praze přistálo dnes po 02:00 ráno první letadlo s českými turisty z Blízkého východu od začátku amerického útoku na Írán. Stroj společnosti Smartwings s kapacitou zhruba 200 osob přepravil cestující z letiště v ománském Maskatu.

Letadlo společnosti Smartwings | foto: Depositphotos

Smartwings v pondělí do Ománu pro Čechy, kteří se v regionu nacházejí s cestovní kanceláří, vypravily dvě letadla. Druhé by mělo přistát dnes později v noci. Dohromady přepraví kolem 400 lidí. Další let chce společnost vyslat dnes ráno do Dubaje, protože by se mělo otevřít tamní letiště.

Česko zároveň vysílá do Jordánska, Ománu a Egypta armádní letadla. O cestující, kteří na Blízký východ vyrazili s cestovními kancelářemi, by se podle pondělního vyjádření ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) měly postarat tyto firmy a jimi nasmlouvané lety. Vládní letadla, která mají kapacitu desítky cestujících, jsou určená zejména pro lidí, kteří cestovali do zasažených zemí samostatně.

Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu vojenskou operaci proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa je důvodem snaha zabránit režimu získat jadernou zbraň. Teherán odpověděl odpálením raket a vysláním dronů na Izrael a americké základny v regionu. Ty se kromě Kuvajtu nacházejí také ve Spojených arabských emirátech, v Saúdské Arábii, Bahrajnu, Kataru a Jordánsku.

Válka s Íránem může posílit teroristické útoky v Evropě, varuje generál Šedivý

Občany z Blízkého východu muselo Česko repatriovat v předchozích letech opakovaně. V roce 2023 vypravilo šest letů, kterými se vrátilo více než 200 lidí z Izraele, a cestovní kanceláře zajišťovaly návrat stovek lidí z Egypta. O rok později pak vládní speciál přepravoval z Izraele dalších zhruba sedm desítek českých občanů.

