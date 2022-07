Dálkové lety ze Zélandu zpříjemní lůžkové kabiny. Pronájem bude časově omezený

Informoval o tom britský deník The Guardian. Podle mluvčí společnosti Air New Zealand cena za rezervaci ještě nebyla stanovena, ale bude dostupná pouze pro cestující v běžné a premiové ekonomické třídě.

Krátký spánek může být pro řadu cestujících příjemných zpříjemněním cesty. Vedení spoečnosti si od tohoto kroku slibuje, že jejich klienti dorazí do své destinace odpočatí a svěží.

„Poloha Nového Zélandu nás staví do vedoucího postavení v oblasti cestování na velmi dlouhé vzdálenosti. Zaměřili jsme se na spánek, pohodlí a wellness, protože víme, jak je pro naše zákazníky důležité, aby přijeli odpočatí,“ řekl gerenální ředitel společnosti Greg Foran. „Ať už míří rovnou na jednání, nebo na zaslouženou dovolenou.“

Lužka budou dostupná na dálkových letech například z Nového Zélandu do USA. Letos na podzim začne létat pravidelná přímá linka z Aucklandu do New Yorku, která bude trvat déle než 17 hodin.

Buňku s šesti lůžky nechá letecká společnost zabudovat do nových strojů Boeing 787-9 Dreamliner, které by měla od výrobce dostat na konci roku 2024. Firma už nyní počítá s velkým zájmem. Proto také omezila možnost rezervace maximálně na čtyři hodiny, aby byla schopna uspokojit co nejvíce cestujících z 200 sedadel v ekonomické třídě.

Lůžka budou umístěna nad sebou, budou vybavena lůžkovinami, zásuvkami, klimatizací a závěsy, aby pasažéři měli soukromí.