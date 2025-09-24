Hon na sportovní letoun. Policie v Česku zajistila stroj nizozemských zločinců

Zločinci v Nizozemsku po svém zadržení nechtěli přijít o sportovní letadlo, které jim tamní policisté plánovali zabavit. Organizovaná skupina proto vymyslela plán, díky kterému stroj z Nizozemska odletěl. Nakonec doputoval až do Česka, kde se opakovaně přemisťoval přes malá soukromá letiště. Česká policie následně provedla rozsáhlou kontrolu těchto soukromých letišť a letoun zadržela.
O případu informoval český policejní mluvčí David Schön. Dodal, že letadlo vyvezené z Nizozemska tamní policisté vložili do Schengenského informačního systému (SIS), díky čemuž se o letoun začaly zajímat policejní složky po celé Evropské unii.

„Pomocí několika indicií spojeným s vyšetřováním bylo možné předpokládat, že by se letadlo mohlo nacházet na území České republiky,“ sdělil Schön s tím, že stroj z Nizozemska se po Česku opakovaně přemisťoval mezi malými sportovními letišti. Českým policistům se podařilo tuto strategii identifikovat a začali soukromá letiště prověřovat.

„Prověřování bylo komplikované, protože tato letiště se vyznačují běžnou nedostupností. Z vytipovaného areálu nakonec letadlo o víkendu vzlétlo, což policisté podchytili a při následném přistání ho kolegové z místního útvaru policie zajistili právě na základě záznamu v SIS,“ vysvětlil Schön.

Policie zadržela nebezpečného muže po příletu z Gruzie. Měsíce ho hledali Němci

Zajištěné letadlo se podle policejního mluvčího vrátí zpět do Nizozemska, kde tamní policie bude pokračovat ve vyšetřování celého případu.

Evropská pátrací databáze SIS je jedním ze základních pilířů sjednocené evropské bezpečnosti. České policii se podle mluvčího podařilo přes tento systém vypátrat už tři letadla. Policisté také podle zveřejněných statistik díky této databázi v roce 2024 vypátrali a zadrželi více než 800 hledaných osob, pomohli nalézt 420 pohřešovaných a ohrožených lidi a zabavili na 565 hledaných vozidel.

