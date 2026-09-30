Podle záznamů z radarů letadlo během necelých třiceti sekund kleslo o více než 14 tisíc stop. Co se v takové chvíli se strojem a lidmi na palubě děje?
Musíte být hodně opatrní na to, jak to vybíráte. Nesmí se to vybrat příliš prudce, protože tam nastává ohromné přetížení. Co jsem ale viděl fotky po přistání, tak je vidět, že to letadlo má utrženou směrovku, zhruba tři čtvrtiny jí prostě chybí. Podle mého názoru mělo letadlo ohromné štěstí, že se ještě za letu nerozpadlo. Už to bylo za pevnostními limity konstrukce. O tomhle se zatím prakticky vůbec nemluví, přitom je to z mého pohledu minimálně stejně dramatické jako to pobodání. Opravdu měli možná pár sekund před tím, než se to letadlo rozpadne.
To, že se tam vůbec dostali včas a stihli pád zastavit, byla obrovská náhoda.