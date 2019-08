Policie navrhla obžalovat šéfa Lán Baláka za stamilionovou zakázku

„Obvinění v souvislosti se zadáním veřejné zakázky v úmyslu opatřit jinému prospěch velkého rozsahu měli zjednat některému dodavateli přednost a výhodnější podmínky na úkor jiných dodavatelů,“ popsal podstatu skutku mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Ten identitu stíhaných nekonkretizoval. Podle informací MF DNES se ale jedná o Baláka, stavební firmu Energie a jejího manažera.

Pražské vrchní státní zastupitelství, které případ celou dobu dozoruje, teď bude rozhodovat o podání obžaloby. Pokud verzi policie potvrdí, Balák stane před soudem.

Šéf Lán dlouhodobě tvrdí, že si žádného předražení není vědom. Oprava svahů podél nádrže skončila v Lánské oboře letos v červnu. Balák při té příležitosti uvedl, že zakázka byla stoprocentně v pořádku a že o nutnosti provést práce bylo rozhodnuto ještě v době, kdy Lesní správu Lány nevedl. Dále řekl, že o manipulaci s cenou zakázky či o ovlivňování rozsahu prací nemá žádné informace.

Balák tak firmě, která je stíhaná s ním, vyplatil na 170 milionů za práce, které jsou podle policie silně předražené. Veřejné peníze předtím vylobboval jeho šéf Mynář. A minimálně 12 milionů z toho odteklo do schránkové firmy s neexistujícím majitelem i sídlem.

Stavební dozor od Mynáře

Jak už dříve popsala MF DNES, zakázka na zpevnění břehů nádrže v Lánech byla podle policejních odposlechů od začátku plánovaná jako předražená o desítky milionů.

A to není vše. Stovky milionů za ni Hrad vyplatil kladenské firmě Energie, která zákonem vyžadovanou soutěž vyhrála. Podle policistů ovšem zejména proto, že ji místo Lesní správy Lány fakticky pořádala ona.

Z odposlechů podle vyšetřovatelů plyne, že soukromá firma si za souhlasu Baláka sama ušila na míru zadávací podmínky tendru, které vyšachovaly další zájemce. Ale ještě před tím dokonce nadiktovala i projekt, podle něhož pak začala budovat. A to tak, aby v něm byla „rezerva“ desítky milionů.

„Jestli tohle nevyjde, tak pak už jsou u nás debilové, protože víc už to připravit nemůžu (...). Zadání, to jsem kompletně vymyslel, aby se odbouraly ty menší firmy (…). A hlavně to mám udělaný tak, že polovina se toho dělat nebude, a může se vyfakturovat,“ zachytili třeba policisté, jak se manažer Energie Libor Tkadlec po telefonu chlubí jednomu ze svých spolupracovníků, že v sídle prezidenta manipuluje zakázku za čtvrt miliardy korun.

Je zásadní říct, že na stavební dozor, který kontroluje právě to, aby Hrad zaplatil jen to, co se skutečně postaví, přitom Lány bez tendru najaly brněnskou společnost GEOtest. Jejího spolumajitele Martina Teyschla zná dobře kancléř Mynář. Sedí v jeho nadaci, prostřednictvím které podporují školu nedaleko Osvětiman.

Mynář stíhaného šéfa odmítá odvolat

A Mynář, který Baláka vybral a dosadil, ho dlouhodobě navzdory policejnímu stíhání odmítá odvolat.

To nyní zopakoval i mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. „V právním státě vskutku není návrh na obžalobu odsouzením,“ uvedl mluvčí prezidenta.

Balák tak v Lánech už dva roky od policejního zásahu rozděluje další a další zakázky. Redakce například informovala o tom, že přímo stíhané firmě Energie podivuhodně levně prodal dva a půl tisíce náklaďáků kamene vytěžených v sídle prezidentů. I to policie nyní vyšetřuje.

Mynář se ale Baláka opakovaně zastává. MF DNES už dříve dokonce informovala o tom, že kancléř prezidenta tlačil na tehdejšího ministra spravedlnosti Roberta Pelikána (ANO), aby proti stíhání Baláka podal námitku pro porušení zákona k Nejvyššímu soudu a využil tak ojedinělou pravomoc, jejímž prostřednictvím politik může zasáhnout do činnosti státního zastupitelství. Ministr ovšem rozhodnutí zdržoval a také nakonec letos v květnu zamítl.

Ještě předtím Hrad šel tak daleko, že Balákovi umožnil nechat si z veřejných peněz zaplatit vlastní obhajobu. Smlouvu na dva tisíce korun za každou odpracovanou hodinu bez výběrového řízení uzavřel Balák za lesní správu minulý rok na podzim s advokátní kanceláři Musalová, Jansta.

Balák kancelář dobře zná. Tito právníci v minulosti pracovali pro některé jeho firmy, když podnikal.

Potom, co MF DNES upozornila, že smlouva na svou vlastní obhajobu za veřejné peníze může paradoxně Baláka vystavit dalšímu trestnímu stíhání, lesní správa letos v červenci kontrakt v tichosti dohodou ukončila.