Lánská obora je na dietě. Snížila náklady, zavítalo do ní více lovců

Podle výroční zprávy za loňský rok Lesní správa Lány měla celkové náklady na hospodaření přes 111 milionů korun. „Díky úsporným ekonomickým opatřením jsme ušetřili na nákladech 3,1 milionu korun,“ píše se v dokumentu.

Mluvčí Hradu Eva Hromádková pro iDNES.cz doplnila, že náklady se odvíjí od množství prací, které jsou potřeba. S ustupující kůrovcovou kalamitou poklesly podle jejích slov náklady na těžbu a asanaci dřeva.

„Cílem je optimalizace nákladů jako celku. Ty se odvíjí od výše těžeb, které jsou potřeba vinou kůrovce. Další náklady pak vznikají pěstební činností, protože plochy po kůrovcové těžbě je potřeba zalesnit. To ale nelze stihnout v průběhu roku. I v budoucnu tak budou náklady na pěstební činnost vyšší,“ pokračovala Hromádková.

Výraznou položkou externí služby

Za dob exprezidenta Miloše Zemana měla v roce 2022 lánská obora náklady zhruba 206 milionů korun, rok předtím to bylo ještě o tři miliony více.

Údaje o hospodaření a rozpočtu - Schválený rozpočet na rok 2022 a 2023.

Výraznou položkou byl v loňském roce nákup externích služeb, který správu vyšel na 30,4 milionu korun. Necelých 14 milionů korun pak dala za materiál. Důležitou položku hrají také náklady na mzdy, které činily přes 49 milionů korun. V roce 2022 přitom na výplaty stačilo o třetinu peněz méně.

„V roce 2022 byla průměrná mzda 35 728 korun, na konci roku 2022 navýšilo předchozí vedení mzdy na 36 100 korun,“ doplnila Hromádková. Pokud jde o výnosy, tak v roce 2022 činily asi 206 milionů korun. Loni pak zhruba 116 milionů korun.

Údaje o hospodaření v letech 2022 a 2023.

Z prezidentovy kanceláře nikdo nelovil

„Ve všech režijních honitbách bylo v roce 2023 uloveno 697 kusů jelení, dančí, mufloní a srnčí zvěře a 224 kusů černé zvěře,“ doplnila Hromádková.

Oproti předchozímu období šlo o nárůst zastřelených kusů. „V roce 2022 bylo uloveno 664 kusů jelení, dančí, mufloní a srnčí zvěře a 218 kusů černé zvěře. V roce 2021 pak bylo uloveno 505 kusů jelení, dančí, mufloní a srnčí zvěře a 381 černé zvěře,“ uvedla Hromádková.

Služby Lesní správy Lány mají ale především sloužit pro potřeby Kanceláře prezidenta republiky. Podle Hromádkové však správa loňský rok neeviduje žádné poplatkové lovy zaměstnanců prezidentovy kanceláře.

Ohledně poplatkových lovů, které si mohou soukromníci zaplatit, bylo podle Hromádkové v roce 2021 uspořádáno 60 lovů, v roce 2022 pak 86 lovů a v roce 2023 to bylo 59 lovů.

Lány od soukromníků inkasují miliony

Redakce iDNES.cz již loni na podzim upozornila, že největším postrachem zvířat v Lánech jsou Němci, Slováci a české firmy. Lány totiž za střelbu od soukromníků inkasují miliony.

Srnec stojí od čtyř tisíc, jelen od patnácti a za divočáka se platí částky od jednadvaceti tisíc. Do ceníku Lesní správy Lány se loni podívaly desítky honců, kteří do areálu kolem prezidentského sídla vyrazili střílet místní zvěř. „Volné kapacity nabízí formou poplatkových lovů veřejnosti,“ uvádí stránky správy.

Německá firma má pro Lány připravenou brožuru.

Do lánské obory se pořádají doslova zájezdy. Například německá společnost Westfalia Jagdreisen od loňského 8. září do 2. listopadu za dva hony utratila v Lánech 1,5 milionu korun bez DPH. Společnost se zaměřuje na organizování lovů v zahraničí, a to nejen v Česku, ale třeba také ve Skotsku, Srbsku či Mongolsku a na Aljašce. Například do Kanady láká na lovy medvědů.

K lovům v lánském revíru německá firma láká slovy: „Kromě lovu jelenů sika a muflona je možné v České republice lovit i jelena lesního. Na bývalém prezidentském území Lány máte optimální podmínky pro vzrušující lov velkých jelenů v říji,“ stojí na webu společnosti Westfalia Jagdreisen.

Součástí je také brožura, která lov v Lánech přibližuje. Její součástí jsou také fotografie lovců s jejich mrtvými úlovky. V ní se mimo jiné píše, že právě v Lánech loví „ti nejlepší“. Rovněž v ní lovec najde popis terénu a stromů, které se v lánském revíru nacházejí.

Do Lán míří také čeští podnikatelé. Například společnost Venatura, která se podle obchodního rejstříku zaměřuje na pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, letos v březnu za šestidenní lov zaplatila 600 tisíc korun bez DPH.