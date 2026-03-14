Lesní požáry na Moravě zaměstnaly desítky hasičů

Sobotní odpoledne přineslo dva rozsáhlé lesní požáry na východě Moravy a ve Slezsku. U Návsí na Frýdecko-Místecku zasáhly plameny desítky hektarů, u Rajnochovic na Kroměřížsku oheň kvůli větru rychle postupoval mladým lesem. V obou případech museli hasiči vyhlásit třetí stupeň poplachu. Problémy kvůli větru hlásily i na Olomoucku.
Hasiči u Rajnochovic na Kroměřížsku likvidují lesní požár. (14. března 2026)

Hasiči u Rajnochovic na Kroměřížsku likvidují lesní požár. (14. března 2026)

Hasiči likvidují u obce Návsí rozsáhlý požár lesa. (14. března 2026)
Hasiči likvidují u obce Návsí na Frýdecko-Místecku rozsáhlý požár lesa. Plameny zasáhly 30 hektarů porostu. Příčina a škoda ještě nejsou známy, uvedla mluvčí moravskoslezských hasičů Kamila Langerová.

Požár vypukl odpoledne a zasáhl plochu přibližně pěti fotbalových hřišť. „Vyhlásili jsme třetí stupeň požárního poplachu. Na místě zasahuje 19 jednotek hasičů, jak dobrovolných, tak profesionálních. Požár se nám podařilo lokalizovat,“ uvedla Langerová.

Na Frýdecko-Místecku hoří stodola a roubenka. I kvůli větru platil druhý stupeň

Dodala, že jednotky nyní pracují na definitivním uhašení požáru. Předpokládá, že tento stav se do 19:00 nezmění. „Vyhledáváme další ložiska požáru, abychom vyloučili jeho obnovení,“ řekla.

Hasiči likvidují požár lesa i u Rajnochovic na Kroměřížsku, zásah jim komplikuje silný vítr. Oheň se rychle rozšířil na zhruba hektar mladého lesního porostu. Na místě je nyní 16 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů, které už dostaly požár pod kontrolu, informovala mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Požár lesního porostu u Rajnochovic byl hasičům nahlášen v sobotu krátce 14:30. „Už první informace naznačovaly, že situace na místě nebude jednoduchá.

Po příjezdu prvních jednotek bylo potvrzeno, že plameny zasáhly plochu mladého lesního porostu o rozloze necelého hektaru. Oheň se v hustém porostu mladých stromků rychle šířil a velitel zásahu proto okamžitě začal povolávat na místo další jednotky,“ uvedla Javoříková.

Škoda po požáru historické pily činí 40 milionů, místním shořel kus minulosti

Kvůli rozsahu lesního požáru a obtížně přístupnému terénu byl na místo vyžádán také vrtulník letecké služby. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám ale nemohl do prostoru zásahu přiletět.

„Velitel proto přistoupil k dalšímu posílení sil a prostředků a postupně si na místo povolával další jednotky vybavené cisternami. Přibližně hodinu od přijetí oznámení byl vyhlášen již třetí stupeň požárního poplachu,“ podotkla Javoříková.

Situaci ze vzduchu monitoruje dron, díky kterému hasiči získali aktuální informace o šíření požáru. „Zásah však výrazně komplikuje silný vítr, který rozfoukává plameny a zvyšuje riziko dalšího šíření požáru. Hasiči mají již požár pod kontrolou, stále však pokračují hasební práce,“ dodala Javoříková.

Na Olomoucku pak hasiči vyjížděli ke zhruba pěti desítkám událostí. „Odstraňujeme spadlé stromy na komunikacích, autech i elektrických vedení. Zabezpečili jsme i několik střech s pomocí výškové techniky, například v Dlouhé Loučce či v Držovicích,“ uvedli olomoučtí hasiči na sociální síti X.

Za rok umíme stáhnout biologický věk o dekádu, tvrdí vizionář Šrámek v Rozstřelu

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin

Majitel domu, který úřady nařídily zbourat, vylezl 12. března 2026 na střechu....

Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Český lev se blíží. Uspěje Franz, Sbormistr či Karavan?

Český lev startuje. Nominovaní a hosté přicházejí

Sošky Českých lvů pro nejzdařilejší filmové i televizní počiny již trpělivě čekají na své nové majitele, zatímco se Kongresové centrum Praha plní hosty. O vítězích se rozhodne za pár desítek minut,...

14. března 2026  16:01,  aktualizováno  18:51

Rotace Země se v poslední době výrazněji zpomaluje, vědci viní změnu klimatu

Země z vesmíru (ilustrační snímek)

Rotace planety Země se za uplynulé miliony let skoro nikdy nezpomalila tak, jako v posledních desetiletích. Vyplývá to ze studie vědců působících v Rakousku a Švýcarsku. Ti v tom vidí potvrzení, že...

14. března 2026  18:02

Zbídačená Kuba přichází o zdroj příjmů. Její lékaře poslali pryč z další země

Kubánští lékaři se chystají na návrat z mise v Hondurasu do vlasti. (5. března...

Kuba přichází o jeden ze svých významných zdrojů zahraničních příjmů – své lékařské mise v zahraničí. Tento týden oznámila ukončení mise kubánských lékařů Guyana, předtím tak učinily i Jamajka nebo...

14. března 2026  17:58

Máma se nevzdá. Dana bojuje s nádorem mozku, na léčbu potřebuje miliony

Třiapadesátiletá Dana z jižních Čech bojuje se zákeřným nádorem na mozku....

Třiapadesátileté Daně z jižních Čech se loni otočil svět naruby. Rychle se jí začal zhoršovat zrak a přestala rozpoznávat známé tváře. Pak přišla krutá diagnóza - glioblastom IV. stupně. Po úspěšné...

14. března 2026  17:27

Unijní státy prodloužily protiruské sankce, dvě jména ze seznamu zmizela

Slovenský premiér Robert Fico (19. listopadu 2025)

Členské státy EU v sobotu schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny. Potvrdily to diplomatické zdroje. Prodloužení o...

14. března 2026  15:19,  aktualizováno  17:27

Na Vyškovsku hořel rodinný dům. Požár zhoršil vítr, škoda jde do milionů

Požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku (14. března 2026)

Škodu několik milionů korun způsobil podle prvních odhadů vyšetřovatele sobotní požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku. Zřejmě kvůli silnému větru se oheň rozšířil i na střechu domu,...

14. března 2026  17:07

Nákupní centra v USA zažívají renesanci. Zájem přišel od nečekané cílové skupiny

Prodejna značky Edikted v nákupním centru v kalifornském Irvine (9. března 2026)

Generace Z je první skupinou, která vyrostla v ryze digitálním prostředí. I přesto, nebo právě proto její zástupci přicházejí na chuť staromódní americké zábavě: nakupování v obchodních centrech....

14. března 2026

Ostravské stopy: Gestapáci tátu tloukli celé hodiny holemi, vzpomíná Opěla

Vladimír Opěla je významnou postavou filmového archivnictví. (9. března 2026)

Emeritní ředitel Národního filmového archivu v Praze Vladimír Opěla patří k žijícím legendám archivnictví. Jeho zásluhou se uchovaly tisíce kilometrů filmového pásu. Uznání si získal nejen na domácí...

14. března 2026  16:55

VIDEO: Muž ukradl vůz u benzinky, při úprku z něj chtěl za jízdy vystoupit

Řidič chtěl při úprku vystoupit z jedoucího auta

Příležitosti využil čtyřicetiletý cizinec, který ujel cizí nastartovanou škodovkou od benzinky v ulici Evropská v Praze 6. Když jej na Jižní spojce dostihli policisté, začal zběsile ujíždět a po...

14. března 2026  16:51

Ukrajina je pro nás legitimním cílem, hrozí Íránci. Vadí jim údajné dodávky dronů Izraeli

Ukrajinští piloti bezpilotních letounů útočné brigády, která je součástí...

Ukrajina se kvůli dodávkám svých dronů Izraeli stala pro Írán legitimním cílem útoků. Uvedl to v sobotu předseda bezpečnostního výboru íránského parlamentu Ebráhím Azízí. Írán v odvetě na...

14. března 2026  16:47

Na lodích ruské stínové flotily se plaví i wagnerovci. Mají odstrašit Evropany

Ropný tanker Eagle S, který kotví poblíž přístavu Kilpilahti ve Finském zálivu....

Na lodích ruské stínové flotily, které v posledních letech čím dál víc plují přes Baltské moře, je osazenstvo o něco pestřejší než jinde. Kromě standardní posádky na nich bývají ještě dva lidé navíc....

14. března 2026  16:29

