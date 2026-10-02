Lesy po kůrovci rostou. Na sedmi místech se můžete podívat, jak se krajina změnila

„Během kalamity se často diskutovalo o tom, jestli a za jak dlouho se vůbec krajina vzpamatuje. Chceme ukázat výsledek našeho společného několikaletého úsilí, tedy nové pestřejší a odolnější lesy. Někteří účastníci akce možná najdou i stromky, které s námi sami vysadili,“ říká generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.
Sedm let po kůrovcové kalamitě
Den za obnovu lesa se poprvé konal v roce 2019. Lidé tehdy vyjádřili obrovskou solidaritu a zájem o lesy postižené největší kůrovcovou kalamitou v moderní historii. Více než 34 tisíc dobrovolníků se v celé České republice zapojilo do společného sázení a podpořilo tak lesníky.
Sedm let poté se příroda v mnohém změnila. Stromky, které tehdy často měřily jen několik desítek centimetrů, povyrostly a někde už začínají vytvářet mladé porosty.
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Podle Lesů ČR jsou dnes obnoveny všechny porosty, které podnik během kůrovcové kalamity vytěžil, zároveň se podle nich změnil i způsob obnovy lesů - více se uplatňuje druhová pestrost a kombinace dřevin, které mají lépe reagovat na sucho, škůdce i proměnlivé klimatické podmínky.
Na všech místech se navíc mají ve spolupráci se zástupci Českého svazu ochránců přírody vracet do přírody zachránění živočichové, zejména ptáci.
Od sázení stromků k mladým porostům
V sobotu 3. října se tak na sedmi místech republiky uskuteční největší celodenní lesnická akce pro veřejnost, kde se návštěvníci během komentovaných vycházek dozvědí jak to, co se v uplynulých letech podařilo vysadit, tak také proč se jednotlivé dřeviny kombinují a jak se pečuje o mladý les.
Den lesů nové generace se uskuteční v sobotu 3. října od 10 do 16 hodin ve Slatiňanech, na Blatenském vrchu, ve Svoru na Českolipsku, ve Smyslově u Tábora, v Pelestrově na Vysočině, v Říčanech u Brna a v Radíkově na Olomoucku.
Program, který se bude konat za každého počasí, propojí témata současného lesnictví, ochrany přírody i hospodaření s vodou v krajině. Představí lesnickou techniku, využití dronů i práci tažných koní, zatímco lesníci a vodohospodáři ukážou konkrétní opatření zaměřená na sucho a povodně.
Další část se bude věnovat ochraně přírody, mykologii, turistice, pohybu v lese nebo využití dřeva ve stavebnictví. Součástí bude také lesní pedagogika a ukázky zpracování zvěřiny. Některé lokality nabídnou program spojený přímo s místními zajímavostmi.
V západních Čechách bude umožněn koordinovaný vstup do Ledové jámy, běžně nepřístupné přírodní památky nedaleko německých hranic. V někdejším cínovém dole se díky specifickým podmínkám až do počátku minulého století udržoval sníh a led po celý rok. Dnes je místo kvůli nestabilnímu skalnímu masivu a riziku pádu kamení pro veřejnost běžně uzavřené.
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Ve Slatiňanech se představí starokladrubští koně z místního hřebčína, hudební program obstará lesnická kapela Markazíni a přípravu zvěřinových pokrmů předvede kuchař Ivan Vodochodský.
Den lesů nové generace
(3. října od 10 do 16 hodin)
V Radíkově v Olomouckém kraji zase půjde proměnu krajiny sledovat z vesmíru. Expozice na velkoplošných obrazovkách ukáže družicové snímky oblasti z let 2019 až 2026. Během několika minut tak bude možné sledovat několik let vývoje – od kalamitních ploch až po současný mladý les.
„Den lesů nové generace nabídne komentované vycházky, setkání s lesníky, ukázky moderní lesnické techniky i program pro rodiny s dětmi. Především ale budou mít účastníci jedinečnou příležitost porovnat minulost se současností a sami se přesvědčit, jak rostou lesy nové generace, na jejichž obnově se sami podíleli,“ dodává ředitel komunikace a vnějších vztahů Lesů ČR Martin Zajíček.