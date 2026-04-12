Lepší řešení není, hájila Schillerová strop cen paliv. Jurečka některé kroky ocenil

Autor:
  14:59
Zastropování cen paliv či otázka důchodové reformy patřily mezi hlavní témata Nedělní debaty České televize, ve které se střetl někdejší ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se současnou ministryní financí Alenou Schillerovou. Ta uvedla, že lepší řešení k nárůstu cen pohonných hmot neexistuje. Marian Jurečka některé kroky označil za logické a s částí z nich souhlasí. „Nebudu tu sedět jako laciný kritik,“ vysvětlil.
Ministryně financí Alena Schillerová při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0 | foto: Anna Kristová, MAFRA

Celostátní konference KDU-ČSL. Marian Jurečka. (10. října 2025)
Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka /KDU-ČSL/ ve studiu CNN...
Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení...
Ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch...
11 fotografií

„Máme jednu velkou výhodu. Máme státní podnik ČEPRO, který vlastní 280 čerpacích stanic. Zde se radíme a čerpáme know-how,“ uvedla Alena Schillerová (ANO). Dodala, že zákon o cenách, podle kterého se nynější zastropování řídí a který čelí kritice, spadá do gesce ministerstva financí.

Podle Unie nezávislých petrolejářů (SČS) však zásah do cen pohonných hmot poškozuje tuzemský trh. Ministryně namítla, že sdružení zastupuje jen malý segment trhu. „Dovolím si navíc poznamenat, že pan Ivan Indráček (šéf SČS) je politikem za Pirátskou stranu, ale to říkám jen na okraj,“ dodala.

Vláda je dle Schillerové v kontaktu s Českou asociací petrolejářského průmyslu (ČAPPO), která zastupuje většinu tuzemského trhu. Lepší řešení podle ní k současné situaci není.

„Vezmeme marže, které tito silní hráči uplatňovali, a řekneme, že kdybychom nezasáhli a nestanovili marži 2,50 koruny, měli byste dnes ceny mnohem vyšší,“ reagovala Alena Schillerová na otázku, jak resort financí dospěl k částce 56,59 koruny, kterou v první den zastropování představil jako hypotetickou cenu bez regulace marží a bez vlivu daňových změn.

Marian Jurečka (KDUD-ČSL) v reakci ocenil některé kroky vlády s tím, že dávají logiku. Vyzdvihl zejména monitorování marží, které je podle něj správným krokem. „My jsme tento krok dělali před čtyřmi lety také, a kdybych dnes byl Alena Schillerová, tak křičím, že je to kosmetická vize a je to k ničemu,“ opřel se však do ministryně.

Zároveň ale dodal, že nechce postupovat stejně jako ona a její kolegové z hnutí ANO před čtyřmi lety. Uvedl, že jde o globální problém, nikoli o selhání vlády Petra Fialy ani Andreje Babiše. „Podobně jako není jejich vina válka na Ukrajině či kroky Donalda Trumpa, které dělá bez vědomí jeho partnerů,“ přiblížil.

Současné vládě též doporučil, aby ustoupila od cenových stropů, které podle jeho slov využila řada čerpacích stanic ke zdražení. Důležité je monitorovat i ceny u distributorů a rafinérií, uvedl poslanec. „Nebudu zde sedět jako laciný kritik a vykřikovat ‚nulová spotřební daň, nulové DPH‘, protože víme, že to nepřinese kýžený efekt,“ dodal.

Šéfka resortu financí pak také uvedla, že plánuje podat návrh zákona, který by dal vládě možnost přijímat opatření v podobě cenových stropů či regulace pohonných hmot v případě, že by se aktuální situace kdykoli v budoucnu opakovala nebo dále eskalovala. „Tento návrh plánuje vláda přijmout ve stavu legislativní nouze. Byla bych ráda, kdyby k tomu došlo v úterý,“ dodala.

Marian Jurečka se však podle svých slov k tomuto plánovanému opatření zatím nemůže vyjádřit. „Když jsem byl ministrem, jednotlivé záměry jsem komunikoval s opozicí ještě ve chvíli, než jsem je nesl ke vládě. Já jsem však zatím nic neviděl a nevím, jak je to koncipováno,“ reagoval k návrhu Schillerové.

Debata se přesunula i k dalšímu problému v české společnosti, kterým je dlouhodobé stárnutí populace, na které navazuje i rekordně nízká porodnost.

„Z této situace nemám vůbec žádnou radost a pravidelně jsme na to v opozici upozorňovali. Jsou to věci, které souvisí s financemi a udržitelností,“ podotkla Schillerová. Podle jejích slov se touto problematikou vždy zabývala.

Jurečka vnímá problém spíše v celosvětovém kontextu. „Na všech světadílech klesá porodnost a je pod hodnotou dvě celé,“ upozornil. Podle něj nastal zlom s pandemií COVID-19. I přes to, že Polsko a Maďarsko v posledních letech zavedly řadu prorodinných opatření, k výraznému nárůstu porodnosti v těchto zemích nedošlo, uvedl na příkladu.

Ministryně naopak zůstala u domácí perspektivy. Nízká porodnost podle ní nesouvisí jen s pandemií, protože hodnota úhrnné plodnosti 1,81 dítěte na ženu je již z roku 2021, tedy z období konce pandemie. „Dvěma skutečně objektivními parametry je slabý ročník devadesátých let a trend odkladů mateřství,“ vysvětlila.

Propad na hodnotu 1,37 ji podle jejích slov zaskočil a přisuzuje ho vládě Petra Fialy. „Je to důsledek obrovské inflace, obrovské krize, nejistoty a věcí spojených s čtyřmi lety předchozí vlády,“ řekla.

V diskuzi došlo například i na volební model společnosti Kantar CZ, který vykazuje výrazný propad lidovců napříč voličskými preferencemi. S třemi procenty by neměla KDU-ČSL možnost dostat se do Poslanecké sněmovny.

„Máme dva týdny před sjezdem a je evidentní, že budeme mít zcela nové vedení. Věřím, že kandidatura Jana Grolicha na post předsedy je pro lidovce velkou příležitostí pro nový restart,“ okomentoval model bývalý předseda strany Jurečka.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.