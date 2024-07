Česko získá od Německa darem dalších 15 tanků Leopard 2A4. První dorazí letos

Česká republika získá darem od Německa dalších 15 tanků Leopard 2A4 za pomoc Ukrajině, první z nich dorazí už letos. Ministerstvo obrany ve středu podepsalo dokument o převodu. Tanky jsou druhou kompenzací za české dodávky vojenského materiálu Ukrajině. První by měl do Česka dorazit na konci letošního roku, další do začátku roku 2026.