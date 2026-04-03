U nás jedl, u nás zase nakupoval. Lidé se předhání o fotky s DiCapriem

DiCaprio v Česku natáčí snímek What Happens at Night. Češi toho řádně využili, a tak herec na Apríla pomocí AI obletěl snad celou republiku. A nezastavil se jen u obchodů a restaurací, ale třeba i na dálnici D1.
„Leonardo DiCaprio si všimnul videí Honzy Rýdla a musel se přijet podívat a načerpat inspiraci do dalších filmů,“ napsalo na Facebooku ve středu Ředitelství silnic a dálnic.
Odkazuje tak i na virální videa svého mluvčího Jana Rýdla. Právě ten se směje na fotografii s DiCapriem, který na návštěvu dálnice podle umělé inteligence zvolil slavnostní oblek s motýlkem. „Leo je obrovský sympaťák, jen to oblečení musí příště doladit,“ dodalo ŘSD.
Herec nahlédl také do hračkářství Hugo chodí bos. „Dneska jsme měli vzácnou návštěvu!!! Ještě teď nemůžeme věřit tomu, že se Leonardo při své návštěvě Prahy zastavil i u nás,“ uvedlo hračkářství na Facebooku.
A stihl si se objevit i na Mělníku. „Prý se mu zastesklo po autentické americké kuchyni, tak na doporučení Lukáše Hejlíka dorazil k nám,“ uvedla restaurace Brloh Barbecue.
K trendu se ve čtvrtek přidaly také farmářské trhy na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. „Hollywoodská hvězda ví, že jarní restart nezačíná detoxem z Kalifornie, ale pořádnou dávkou českýho ,česnekovýho power-upu’,“ píše se v příspěvku se snímkem, kde DiCaprio kupuje medvědí česnek.
DiCaprio do Česka přiletěl už v únoru, na veřejnosti se ale objevuje jen sporadicky. S Martinem Scorsesem a filmovou partnerkou Jennifer Lawrence natáčel také na zámku Ratboř na Kolínsku. Spolu s nimi si ve snímku zahrají také Mads Mikkelsen nebo Patricia Clarksonová.