Policie krouží okolo „krále hazardu“ Tsoukernika, jeho choť chtěla do Senátu

Jedna z nejvýraznějších osobností českého hazardního byznysu, miliardář Leon Tsoukernik, čelí policejnímu vyšetřování v souvislosti s podezřením ze spáchání velkých daňových podvodů. Údajná škoda podle informací iDNES.cz dosahuje několika stovek milionů korun. Tsoukernik na sebe upozornil při letošní senátní kampani své partnerky Sandry, kterou ve druhém kole voleb v obvodu Cheb porazil Miroslav Plevný.
Vyšetřování redakci iDNES.cz potvrdila policie Plzeňského kraje s tím, že Tsoukernik dosud nebyl obviněn, policie se rovněž zajímá o několik bývalých manažerů jeho kasin.
Ve vedení společností mimo Tsoukernika figuruje například sestra jeho partnerky Sandry.