O pandu usilovat nebudu, zdražit jednou budeme muset, říká nová šéfka Zoo Praha

Po kolika letech se vracíte do zoologické zahrady?
Po třinácti. Odcházela jsem v roce 2013, po první jízdě Toulavého autobusu (projekt na ochranu goril v Kamerunu, který měla na starosti, pozn. red.). Teď po třinácti letech a dvou dětech se do zahrady vracím.
Čím jste přesvědčila výběrovou komisi?
S koncepcí, kterou jsem předkládala jako součást přihlášky, jsem si dala opravdu hodně práce. Jsem relativně svědomitý člověk, tak jsem se snažila, aby měla oporu v realitě. Myslím si, že i díky mým profesním zkušenostem jsem mohla být důvěryhodný kandidát v tom, že nestavím a neslibuju vzdušné zámky. Myslím si, že můj životopis a moje nápady, se kterými do zoo přicházím, jsou v souladu.
Budete první žena na tomhle místě, dřív zahradě šéfovali většinou dominantní muži. Co to pro vás znamená?
Ne zas tolik. Myslím si, že to, jaká jsem, je důležitější než to, jestli jsem, nebo nejsem žena. Ženy jsou ve vedoucích funkcích dneska už běžně. Takhle, každý si umí najít nějakou kategorii, ve které je první. Já můžu být první ředitelka Zoo Praha. Ale kdybych běžela pozadu maraton a na hlavě měla králičí uši, tak budu v této kategorii také první. Takže si myslím, že to není taková událost, a nechtěla bych přicházet jen jako první žena.
Jaký by vůbec měl být ředitel zoo? Existuje nějaká ideální kvalifikace? Má to být zoolog, ekonom, manažer nebo psycholog?
Myslím si, že to má být především člověk, který rozumí tomu, proč zoo existuje. Protože když tomu nebude rozumět, tak ji povede někam, kde nemá být, a bude bojovat s lidmi, kteří tam pracují. Ale nemyslím si, že to znamená, že musí být ideálně všechno z toho, co jste řekl. Zoologů je tam dost, jsou to odborníci na svém místě a vy nikdy nebudete lepší zoolog, než jsou oni. Ať už člověk přichází odkudkoliv, má mít cit pro to, jak pracovat s lidmi, a mít jistou dávku finanční gramotnosti. To je dobrý základ. A souznění s lidmi, co tam dělají, je taky dobré.
Narážím na to, že když kdysi přicházel Petr Fejk, vyčítali mu, že není zoolog na rozdíl třeba od legendárního ředitele Zdeňka Veselovského... Během třinácti let, co jsem v zoo nebyla, jsem pracovala ve zdravotnictví. A tam jsou také věčné diskuse o tom, jestli ředitel fakultní nemocnice má být lékař, jestli ministr zdravotnictví má být lékař. Podle mě nemá, respektive nemusí být.
Do zahrady nastupujete zhruba za dva týdny, už jste se tam byla podívat?
Nebyla, a nebyla jsem tam schválně. Přemýšlela jsem nad tím, jestli se tam teď mám rozběhnout, nebo ne, a zakázala jsem si to. Zoo teď má svého ředitele, a to je Miroslav Machek. Komunikujeme spolu, fungujeme, ale mně by přišlo hloupé a nekolegiální tam už teď začít něco organizovat. A kdybych tam chodila jen tak, tak by to vypadalo podivně, mohlo by to vyvolat dojem, že tam jdu za někým, s někým se domlouvat na někoho jiného. Myslím si, že by to do zahrady vneslo takový divný pocit. Takže jsem se rozhodla tam nechodit. Spolupracuju s Mirkem Machkem, a když něco teď podnikám, třeba i to, že jsme tady v kavárně na rozhovoru, tak to dělám s jeho vědomím. Přijde mi to takhle férové.
Jaké jsou vaše plány? Doporučení z magistrátu bylo především zajistit potřebné organizační změny a dohlédnout na bezproblémový průběh výstavby nové expozice Arktida.
To určitě, to je nutnost. Možná se ukáže, že leckde hoří něco víc, než jsem si myslela, anebo budu věnovat nemalý čas nějakým problémům, o kterých jsem nevěděla. Ale jinak samozřejmě, co se týče koncepce, tak Arktida a její dostavba je obrovská věc za spoustu peněz, nad tím není co přemýšlet. Zlepšení pracovního prostředí je podmínka nutná pro to, aby zahrada fungovala solidně, dobře, udržitelně.
A další plány?
Kde bych chtěla víc přidat oproti současnému stavu, jsou nejenom vztahy dovnitř do zahrady, ale i vztahy se stakeholdery (zainteresované strany, pozn. red.). Více by měla probíhat spolupráce třeba s univerzitami, která teď byla jen na velmi základní úrovni. Co se týče stavu areálu a složení zvířat, tam si myslím, že je všechno v pořádku. V čem bych chtěla přidat, je lepší práce v osvětové činnosti vůči návštěvníkům, kteří do areálu přicházejí. Chtěla bych,aby si víc odnášeli nějaké drobné ponaučení o přírodě, biodiverzitě, ochraně přírody. A jsem ekonom vzděláním, tak bych se chtěla věnovat i ekonomickému stavu zahrady. Tam vidím potenciál pro zlepšení.
Lenka Poliaková
● Dvacátá ředitelka pražské zoologické zahrady se funkce ujme 1. března. V zoo pracovala už v letech 2011 až 2013, měla na starosti projekty na ochranu zvířat ve volné přírodě. Mimo jiné koordinovala navrácení koní Převalského do volné přírody nebo Toulavý autobus, který pomáhá s ochranou goril v Kamerunu.
● Ze zoo odešla kvůli konfliktům s bývalým ředitelem. Poté působila mimo jiné na ministerstvu zdravotnictví jako vedoucí odboru kontroly zdravotních pojišťoven a poradkyně ministra.
● Vystudovala obor wildlife management na ČZU a mezinárodní obchod na VŠE v Praze.
Jak si to představujete? Zdražení vstupného, více platících návštěvníků? Myslím si, že potenciál na příjmové stránce není ve zdražování vstupného. Jednou zdražovat budeme muset, to je jasné, prioritně ale leží v takzvané doplňkové činnosti, kterou zoo vykonává, to je třeba prodej suvenýrů, služby v areálu a podobně.
Víc prodaných plyšových zvířat?
Nemusí to být o tom, že bude zoo prodávat víc plyšáků. Sama když tam jdu s dcerou, tak je mým cílem odejít bez plyšáka. Ale zahrada provozuje e-shop, který nefunguje úplně dobře. Není potřeba zaplavit zahradu zbožím, ale prodávat ho trošku chytřeji lidem, kteří ho chtějí.
Dá se na něčem ušetřit?
Potenciál je i na výdajové stránce. Samozřejmě je jednoduché být chytrý na dálku, potřebuju se s tím trošku seznámit. Ale myslím si, že co se týče třeba energií, tak by se mohly nakupovat malinko výhodněji. Zmínila jste Arktidu, jsou v budoucnu reálné i další podobné velké projekty? Máme spoustu práce s Arktidou, ale samozřejmě vím, že existují i další dlouhodobé plány, třeba na pavilon Jižní Ameriky, rekonstrukci Indonéské džungle, facelift by si zasloužil i Pavilon šelem a plazů. Ale Arktida je tak velký projekt, že veškerá energie by teď měla jít na něj.
Musím se zeptat, bude mít pražská zoo někdy pandu?
Já o ni usilovat nebudu. Luskouni pandu prostě nahradili a ze zoologického hlediska jsou mnohem významnější než panda. Všichni navíc víme, co je „pandí diplomacie“, co Čína dělá s pandami, že si je někde stahuje zpátky, to je teď třeba případ Japonska.
Máte nějaké oblíbené zvíře, může mít vůbec ředitel zoo nějakého oblíbence?
Já mám opravdu ráda převaláky (koně Převalského, pozn. red.), vidím za tím nějaký symbol, nějaký příběh. I můj osobní: byla jsem u transportu koní do Mongolska, viděla jsem je v Dolním Dobřejově (stanice, kde zoo koně také chová, pozn. red.), nejsou jen krásní, ale je za nimi spousta strašně zajímavých příběhů, jak pro mě osobně, tak pro zahradu.
Loni pražskou zoo navštívilo skoro milion a půl návštěvníků, spolu s Hradem to jsou nejnavštěvovanější místa v Česku. Je ještě možné, aby jich chodilo víc?
Chtěla bych posilovat návštěvnost mimo hlavní sezonu. Na tom si myslím, že je vhodné zapracovat. Nechci posilovat návštěvnost celkově, to by bylo na úkor návštěvnických zážitků, ale jde o to, aby to nebylo jeden den 200 návštěvníků a pak za tři měsíce jeden den 20 tisíc lidí.
Mluvíte i o tom, že se chcete zaměřit dovnitř zahrady, na zaměstnance, nejen na návštěvníky nebo provoz. Plánujete nějaké kroky, jak je víc chránit? Váš předchůdce odešel kvůli obvinění z bossingu a šikany podřízených.
Základ, co chci dělat a co je potřeba, je dialog s lidmi, kteří tam pracují. Nemyslím si, že je moje role něco vymyslet a přinést jim to. Do velké míry si to musí říct sami. Zaměstnanci sami musí do nějaké míry říct, co jim bránilo se někam obrátit, anebo jestli se třeba někam obrátili a nikdo jim nenaslouchal. I dneska existuje nějaká linka na whistleblowing, ale když to ti lidé nevědí nebo neberou zasvé, když nevědí, kdo to na druhé straně vezme, tak to není řešení. Jedna věc se děje už teď – posílení personálního oddělení, zaměstnanci se budou mít kam obracet v rámci instituce. Zadruhé bych chtěla velmi posílit interní obousměrnou komunikaci.
Máte mandát na šest let, jak by měla zahrada v roce 2032 vypadat?
Chci, aby pro návštěvníky byla zdrojem radosti, odpočinku a poznání. Aby návštěvník odcházel pozitivně inspirován, co do vztahu k přírodě kolem sebe, tak do svého každodenního života. Chci, aby pro zaměstnance byla zoo respektující a prestižní zaměstnavatel. Prestižní už je, respektující bude. Chci, aby ta instituce byla ekonomicky zdravá, a procesně aby stála na silných nohách, a aby byla také dobrý partner ostatním institucím, které se nějak angažují v ochraně biodiverzity.