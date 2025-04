tty Tereza Tykalová Autor:

Lenka Šimůnková byla jedním z prvních rodičů oběti střelby na filozofické fakultě, která otevřeně promluvila k veřejnosti i do médií. Apelovala na to, že chce znát pravdu o vyšetřování události. Kritizovala ministra vnitra Víta Rakušana a žádala jeho rezignaci. Výzvu také zopakovala před několika měsíci na billboardech. O víkendu si vzala život skokem do Macochy.