Stát domácí péči o seniory nepodporuje, i když tvrdí opak, namítá odbornice

Na místo v domovech musí lidé dlouho čekat. Pozorujete zlepšování situace vzhledem k tomu, že se neustále budují nová zařízení?

Situace se nijak výrazně nelepší, byť počet lůžek, pokud připočteme i soukromé poskytovatele, narostl. Víme o případech, kdy se na umístění do domova seniorů čeká i roky. Opravdu se to nedá říci plošně. Ale čísla ohledně poptávky mohou být zkreslená. Je totiž běžnou praxí, že si senior podá žádost do několika zařízení a jde tam, kde ho přijmou nejdřív, ale další zařízení se to dozví až ve chvíli, kdy na něj dojde takzvaně řada. Do té doby je uveden mezi žadateli, i když třeba dávno bydlí jinde.

Částky v soukromých domovech pro seniory se pohybují od 23 tisíc do zhruba 60 tisíc korun za měsíc. Může to být i více.