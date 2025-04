Premiér Petr Fiala a ministr Pavel Blažek (oba ODS) uvedou Lenku Bradáčovou do funkce nejvyšší státní zástupkyně v Brně, podle vládního plánu v 10.45. Na iDNES.cz můžete tiskovou konferenci sledovat živě.

Zároveň s Bradáčovou se funkce ujme i nová ředitelka Probační a mediační služby Gabriela Slováková. Ta dosud působila na ministerstvu spravedlnosti v odboru trestní politiky. Dříve vedla ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou.

Blažek Bradáčovou, která řídila pražské žalobce od roku 2012, navrhl do funkce záhy poté, co Igor Stříž oznámil, že na post nejvyššího státního zástupce rezignuje z rodinných a osobních důvodů. Odešel dříve, než mu vypršel jeho sedmiletý mandát.

„Osobnost v čele soustavy státního zastupitelství má znát obsah práce státního zástupce a jeho roli v ústavním systému, nebát se nikoho, včetně sociálních sítí a médií, být všestranněji vzdělaná, respektovaná nejen v právnickém prostředí, bezúhonná a reálně nepřičitatelná k žádné ekonomické, politické či jiné vlivové skupině. A v dnešní době i zdatná ve smyslu schopnosti vysvětlovat své konání široké veřejnosti,“ uvedl tehdy k návrhu Bradáčové Blažek a dodal, že právě jeho nominantka všechno zmíněné splňuje.

V nové pozici chce Bradáčová usilovat o reformu žalobců, kteří se dle ní musejí více specializovat. Uvítala by větší transparentnost ve vynášení rozsudků i menší paušalizaci trestů. Netají se ani tím, že by chtěla zúžit sestavu státních zastupitelství. „Prospělo by to vyšší efektivitě systému v podobě menší byrokracie, odbouraly by se mnohonásobné vnitřní přezkumy a posílila odpovědnost za výsledek,“ řekla v rozhovoru pro MF DNES.

Po Bradáčové se pražských žalobců coby nový šéf ujme Zdeněk Štěpánek, její dosavadní náměstek. Štěpánka doporučila výběrová komise, před níž předstoupil jako jediný uchazeč o uvolněnou funkci. Očekává se, že s výraznými změnami nepřijde a naváže na dosavadní práci Bradáčové.

Probační a mediační služba, do jejíhož čela se postaví Gabriela Slováková, je po rezignaci Andrey Matouškové od poloviny listopadu bez šéfa. Služba je dlouhodobě podfinancovaná. Služba se přitom věnuje nejen dohledu nad pachateli třeba v domácím vězení nebo podmínce, ale nabízí i pomoc obětem trestných činů.

Matoušková často upozorňovala na přetížení pracovníků. V Česku se zasadila o restorativní přístup v justici, který se snaží najít porozumění a odpuštění či smíření mezi obětí a pachatelem.