Bolesti hlavy se jen tak nezbavíte. Lékárnám často chybí i jinak běžné léky

Jak ukazuje přehled dostupnosti léků, který poskytuje na svém webu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), potíže s Ibalginem se táhnou i týdny. Například u balení Ibalgin 400 s 48 pilulkami nastal z kapacitních či distribučních důvodů výpadek 11. listopadu a dodávky se obnovily až o 14 dní později.

Velký problém s dostupností je třeba s lékem Novalgin, který se používá k léčbě silných bolestí a horečky. Jen v roce 2019 byla jeho dodávka zatím osmkrát na několik dní přerušena, v některých případech se jednalo o odstávku na celé měsíce.

Podle vyjádření České lékárnické komory pro server Seznamzprávy je problém s výpadky léků poměrně častý. Pacienti si musí léky rezervovat a pak na ně čekat. Když však do republiky dorazí, během pár dnů jsou zase vyprodané, a maraton se sháněním a čekáním tak začíná nanovo.

„Pokud je lék nahraditelný, může mít pacient stejný přípravek od jiného výrobce. To se ale nevztahuje na všechny případy. Potom je na řadě komunikace s lékařem, hledají se jiné léky, které by pacientovi mohly pomoci. Často to je však složité, protože jiná léčiva mohou kromě požadovaných léčivých látek obsahovat i další, které mohou pacientovi zdravotně uškodit,“ říká podle serveru Seznamzprávy mluvčí komory Michaela Bažantová.

Při neustálém předepisování léku, který má chybějící lék nahradit, navíc ale za nějaký čas dojde i ten, a problém tu vystává nanovo.



Výpadky firem a tlak na cenu

Podle prezidenta České lékárnické komory Aleše Krebse je příčin nedostatku léků několik. Na vině je podle něj problém s dodávkou ze strany výrobců. Výroba účinných látek je totiž celosvětově v kompetenci jen minima firem. A když některá z nich vypadne, postihne to dodávky do mnoha zemí.



„To je umocněno ještě tlakem na cenu. Výrobci totiž upřednostňují země, kde mohou své léky prodat za vyšší cenu. A tou Česká republika není, u nás je cena léčiv obecně nízká,“ říká Krebs.

Ministerstvo zdravotnictví se problém snaží řešit a už před časem připravilo několik kroků, jak výpadky léčiv omezit.

„Prvním opatřením je zajištění další mimořádné cesty, jak rychle zajistit náhradu léku, který má výpadek. Druhé opatření má za cíl zásadně zamezit nekoordinovanému vývozu léčivých přípravků, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění a vydávané na recept mimo území Česka. Třetí opatření pak zajistí, že se léky, které již někde v distribučním řetězci jsou, zaručeným způsobem dostanou do lékáren a čtvrté opatření je zaměřené na finanční dostupnost léčiv, tedy že náhradní lék bude se stejným doplatkem jako ten původní,“ řekla pro iDNES.cz mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová už v srpnu.



Podle resortu bylo donedávna největším problémem vyvážení léků dodaných do České republiky zase do dalších zemí, kde za ně distributoři dostali víc peněz. To vyřešila novela zákona, která možnost vývozu léků omezuje. Podle České lékárnické komory to však hlavní problém neřeší, jelikož léky chybí především proto, že je k nám výrobce vůbec nedodá.