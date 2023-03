Nedostatek léků potrvá až do léta, přiznal Válek. Česko je shání i v Austrálii

„Situace pořád není dobrá,“ řekl ministr. Podle něj se ale nestává, že by nebyl dostupný žádný lék, který je na konkrétní onemocnění použitelný. „Vždycky dostaneme do České republiky alespoň jedno antibiotikum z každé kategorie, ale nemusíte dostat to, na které jste zvyklí,“ dodal.

Lékárny se podle dřívějšího vyjádření České lékárnické komory snaží své spádové lékaře informovat o tom, jaké léky je možné předepisovat, protože jsou k dispozici.

Zástupci ministerstva podle Válka jednají o dodávkách léků i v zahraničí, například Spojených arabských emirátech nebo v Austrálii. „Není to otázka ceny. Cena může být, jakou chce výrobce, vláda ji schválí a bude hrazená,“ řekl ministr.

Současná jednání pak podle něj umožní držet zásoby a připravit se na podzimní vlnu chřipkové epidemie. Dříve uvedl, že pojišťovny za léky, jejichž dovoz už vláda schválila, platí řádově jen o koruny více než za medikamenty běžně dostupné v Česku.

Za výpadky stojí podle ministerstva i výrobců léčiv kombinace více faktorů včetně výpadků výroby a vyšší nemocnosti. Ve srovnatelném prvním čtvrtletí loňského roku podle údajů Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) bylo do ČR dodáno asi 2,3 milionu balení antibiotik.

Ministr v únoru řekl, že spotřeba v prvních pěti týdnech letošního roku narostla o 47 procent u tabletových antibiotik a téměř o 140 procent u antibiotik ve formě sirupů.

Ministerstvo také připravuje novelu zákona o léčivech, která by uložila výrobcům povinnost zachovávat u léků na předpis zásoby na dva měsíce. Farmaceutické firmy ji kritizují, léky podle ní pro pacienty prodraží. Novela dává také lékárnám, distributorům a výrobcům léčiv povinnost u vybraných léků informovat o skladových zásobách.