Pojišťovny naposledy vracejí peníze za léky. Nově lidé ušetří v lékárně

Za loňský rok vrací sedm zdravotních pojišťoven lidem okolo 1,5 miliardy korun. Je to nejvíc od roku 2008, kdy začal fungovat systém ochranných limitů a vracení přeplatků při jejich překročení. Zhruba stejnou částku by mohli lidé s receptem letos ušetřit už při nákupu léků či potravin pro zvláštní lékařské účely.

„Peníze mi chodí na účet, manželovi složenkou. Zatím mu přišel jen dopis, že dostane 400 korun,“ říká seniorka, kterou částka zklamala. „Dříve jsme dostávali víc. Vzhledem k tomu, kolik nás léky stojí, jsme i tentokrát čekali vyšší sumu,“ netají se žena.

Podle zdravotních pojišťoven ale rekordně roste počet klientů s nárokem na přeplatky i celková částka.

„Za rok 2024 poprvé vracíme více než miliardu. Počet vyplacených klientů narostl o 15 procent,“ říká Viktorie Plívová, mluvčí největší Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Přeplatky strmě rostou

Zatímco předloni VZP vracela asi 637 tisícům lidí přes 800 milionů, za loňský rok už dostane 734 tisíc jejích klientů přes 1, 005 miliardy.

I další zdravotní pojišťovny hlásí rostoucí trend. Například Česká průmyslová zdravotní pojišťovna za loňský rok vrací více než 105 tisícům pojištěnců rekordní částku 171,4 milionu korun. O rok dříve posílala necelým 88 tisícům pojištěnců 132,8 milionu korun. „Přeplatky za čtvrté čtvrtletí budeme rozesílat koncem února. Posledních 62,138 milionu od nás dostane přes 85 tisíc klientů,“ říká mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra vyčíslila vratky přeplatků za celý loňský rok na 221 milionů. Vojenská zdravotní pojišťovna rozešle na přeplatcích za poslední rok celkem 104,5 milionu korun, což je o 26,5 procent více než předloni. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví rozdělovala okolo 90 milionů. RBP, zdravotní pojišťovna vyplatí jen za poslední loňské čtvrtletí přes 20 milionů a za celý rok přes 55 milionů. Nejmenší Zaměstnanecká pojišťovna Škoda vyplatila za poslední loňské čtvrtletí 6,8 milionu a za celý rok téměř 21 milionů, což je o pět milionů více než předloni.

Stává se, že k tisícům lidí peníze z různých důvodů nedoputují. Někdo si je nevyzvedne na poště, protože leží třeba v nemocnici nebo přehlédl či ztratil složenku. Někdo nenahlásí novou adresu či uvede chybné číslo účtu. Mnozí lidé mezitím zemřou a peníze by měly jít do dědického řízení. Částky, které nenajdou adresáty, jdou v součtu do milionů.

Výplata i po letech

Pojišťovny kontaktují klienty opakovaně, ale často neuspějí. U některých se mohou lidé o své peníze hlásit i po mnoha letech, jinde je lhůta omezená na tři až pět let.

Pro pacienty je výhodné, že starý systém přeposílání peněz z pojišťoven klientům v prosinci skončil a že letos poprvé si přeplatky mezi sebou vyúčtují pojišťovny s lékárníky. Ti díky novým funkcím v systému e-recept nyní hlídají, zda pacient nepřekročil svůj ochranný limit, a pokud ano, započitatelnou část mu od celkového doplatku odečtou.

Většina lidí o změně ví, ale mnozí ji pochopili tak, že za léky předepsané lékařem už nemusí platit vůbec nic. „Denně se lidé diví, že mají doplácet i za léky na recept. Mysleli, že od 1. ledna žádné doplatky nebudou. Tak to ale není,“ říká předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Výši úspor si však podle něj jednotlivec spočítá těžko. Započitatelný doplatek, což je část z celkového doplatku, je totiž u každého léku jiný.

A liší se i výše ochranného limitu. Dospělí mají zákonem stanovený limit pět tisíc korun ročně. Děti a senioři od 65 do 69 let tisíc korun. Pacienti od 70 let a invalidé ve druhém či třetím stupni 500 korun. Nejvíc tak ušetří lidé, kteří mají nejnižší limit a nejvyšší spotřebu léčiv.

„V některých případech může být položkou započitatelnou do ochranného limitu celá částka, kterou za lék na recept hradí pacient. U některých léků se ale do limitu započítává jen pár korun nebo nic,“ říká lékárník Hampel.

Systém popsal na příkladu tříměsíčního balení léku na žíly Detralex. Prodejní cena je v jeho malé lékárně 1 067 korun. Pacient doplatí za lék ze své kapsy 789 korun a z této částky se do limitu započítá 600 korun. Započitatelná částka je vždy stejná bez ohledu na to, jestli některá lékárna sníží vlastní marži a bude žádat o něco nižší doplatek pacienta.

„Pokud už si klient s nejnižším ochranným limitem letos vyzvedl velké balení Detralexu v kterékoli lékárně, překročil tím svůj limit 500 korun a od té chvíle už v žádné lékárně nebude platit započitatelné poplatky. Dál ale musí hradit rozdíl mezi tím, co hradí zdravotní pojišťovny a pacient,“ vysvětluje Hampel.