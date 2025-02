Vrátí se po letech Endiaron či Cholagol? Na sliby firem se spoléhat nedá

Znělo to nadějně. „Měl by přijít Endiaron. Lékárny mají zájem o tisíce balení,“ zmínil před pár dny jeden z distributorů léčiv. Lékárníci potvrdili, že lidé tento dezinfekční lék na průjem stále shánějí, i když chybí už dlouho. Objednat však nejde. MF DNES zjistila, že šance na návrat Endiaronu do Česka jsou malé. Firma slibuje, že dodávky obnoví, ale nezaručuje termín. Podobné je to s řadou léků.