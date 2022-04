Léky na covid budou nově u praktika. Rizikoví pacienti se dostanou k léčbě dřív

„Podle nových pravidel by pacient dostal od praktika recept a šel do lékárny a rovnou do postele. A nemusí jet třeba desítky kilometrů do nejbližší nemocnice,“ vysvětlil MF DNES Petr Šonka, šéf Sdružení praktických lékařů ČR.

V současné době by měli lékaři indikovat Molnupiravir až poté, co pacienta vyšetří. Podle Šonky jsou však případy, kdy to není možné. „Když má dotyčný příznaky, pozitivní test a do toho vám vleze víkend, je třeba k němu lék dostat co nejdříve. Občas se proto léčba těmito léky předepisovala na dálku,“ řekl Šonka.