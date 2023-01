Stále chybějí antibiotika i další léky. Penicilin z ciziny si lidé asi zaplatí

„Nemůžeme ho objednávat. Není na seznamu léčiv nabízených distributory,“ tvrdili ještě ve čtvrtek lékárníci. „Věděli jsme jen to, že nějaký penicilin z ciziny dovezou, ale kdy ho dostaneme a jakým způsobem, to jasné nebylo. Až v pátek ráno jsem našel dovezené V peniciliny v nabídce distributora. Objednal jsem je, ale do odpoledne nepřišly, takže nejdřív v pondělí. Ovšem pokud vím, tak vydávat pacientům za úhradu zdravotních pojišťoven je bude možné až od února,“ popsal situaci vedoucí nemocniční lékárny v Karviné-Ráji Robert Bartas.