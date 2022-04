V sirupu proti kašli našli cizorodý materiál, nařídili stáhnout celou šarži

V jednom balení sirupu Ambrobene byl podle SÚKL objevený cizorodý materiál. Výrobce proto stahuje z lékáren a od pacientů šarži W17522A, která má dobu použitelnosti do července 2025. SÚKL v tiskové zprávě uvedl, že rizika pro pacienty jsou minimální.

„Není pravděpodobné, že by při podání sirupu nebyl cizorodý materiál zaznamenán a užit společně s dávkou. Zároveň je skleněná láhev s léčivým přípravkem opatřena plastovou vložkou, která snižuje riziko, že by se cizorodý materiál dostal až do podávané dávky,“ uvedla v tiskové zprávě mluvčí SÚKL Klára Brunclíková.

Sirup vymění v lékárně

SÚKL podle ní dosud nezaznamenal žádný hlášený nežádoucí účinek, který by s cizorodým materiálem v sirupu mohl souviset. Pacienti, kteří mají načatý i neotevřený lék konkrétní šarže doma, ho mohou vyměnit za nový v jakékoliv lékárně, nejlépe v té, která ho prodala.

Sirup Ambrobene se používá při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest spojených s obtížným vykašláváním, infekčních onemocněních dýchacích cest a při akutních a chronických zánětech vedlejších nosních dutin.