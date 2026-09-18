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„Jako lékař končí.“ Komora přesto Cimického nemůže vyloučit

  17:53
Jan Cimický

Jan Cimický | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Jan Cimický
Jan Cimický
Jan Cimický
Jan Cimický
58 fotografií
Do vězení jde na pět let. Deset let pak nemůže pracovat jako lékař. Psychiatr Jan Cimický v pátek od soudu definitivně dostal trest. Lékaři jej ale přesto ze své komory nemohou vyloučit. Pravidla to neumožňují.

„Ne, nebyl vyloučen,“ říká mluvčí České lékařské komory Michal Sojka o čerstvě odsouzeném psychiatrovi Janu Cimickém. Ten byl v pátek odsouzen na pět let do vězení a k zákazu výkonu lékařské praxe na deset let za sexuální útoky a vydírání téměř čtyř desítek žen.

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Soud tak zamítl jeho odvolání a ztotožnil se s původním verdiktem Obvodního soudu pro Prahu 8 z konce dubna, čímž několikaletá kauza dospěla k pravomocnému rozsudku. Sám Cimický k soudu nedorazil. Jeho právník vzkázal, že se proti rozsudku pravděpodobně dovolají k Nejvyššímu soudu. To ale neznamená, že známý psychiatr nebude muset nastoupit do vězení.

„Jde do vězení a má zákaz výkonu povolání. Česká lékařská komora bohužel neměla možnost s ním žádné řízení vést, protože k nám nikdo žádnou stížnost nepodal. Bohužel, věci, které se staly, jsou, co se týče disciplinárního řádu Lékařské komory, promlčené,“ vysvětluje Sojka.

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Jedinou možností, jak Cimického vyloučit, by tak byl impulz od samotného soudu či policie, které by jim podnět předali. Pokud člověka z komory vyloučí, nemůže dále vykonávat praxi.

„Jako lékař končí,“ upozorňuje ale mluvčí ČLK na zákaz činnosti, který soud uložil. „Předpokládám, že nebude potřebovat být v České lékařské komoře, protože nebude vykonávat povolání. My nemůžeme provést žádný proces prostě z důvodu toho, že nám to zákon neumožňuje,“ dodává. Další možností by pak bylo, kdyby stížnost podala některá z Cimického obětí. „Bohužel si u nás nikdo nestěžoval,“ popisuje Sojka.

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Ke změně pravidel pro vylučování členů říká, že nejde o nic jednoduchého. „Vedla se diskuze o tom, že s takovým člověkem nechceme být v komoře, ale některé věci nemůžeme prolomit. Je to otázka soudu, my musíme řešit stížnost,“ vysvětluje. Přesto jedna změna nastala. „Pro případ, kdy nám to předá policie nebo soud, neplatí promlčecí doba,“ říká.

Soudy

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