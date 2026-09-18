„Ne, nebyl vyloučen,“ říká mluvčí České lékařské komory Michal Sojka o čerstvě odsouzeném psychiatrovi Janu Cimickém. Ten byl v pátek odsouzen na pět let do vězení a k zákazu výkonu lékařské praxe na deset let za sexuální útoky a vydírání téměř čtyř desítek žen.
|
Alarmující, místo pomoci zaútočil. Soudce vysvětlil pětiletý trest pro Cimického
Soud tak zamítl jeho odvolání a ztotožnil se s původním verdiktem Obvodního soudu pro Prahu 8 z konce dubna, čímž několikaletá kauza dospěla k pravomocnému rozsudku. Sám Cimický k soudu nedorazil. Jeho právník vzkázal, že se proti rozsudku pravděpodobně dovolají k Nejvyššímu soudu. To ale neznamená, že známý psychiatr nebude muset nastoupit do vězení.
„Jde do vězení a má zákaz výkonu povolání. Česká lékařská komora bohužel neměla možnost s ním žádné řízení vést, protože k nám nikdo žádnou stížnost nepodal. Bohužel, věci, které se staly, jsou, co se týče disciplinárního řádu Lékařské komory, promlčené,“ vysvětluje Sojka.
|
Psychiatr Cimický souzený za sexuální útoky stále léčí ženy. Podle komory může
Jedinou možností, jak Cimického vyloučit, by tak byl impulz od samotného soudu či policie, které by jim podnět předali. Pokud člověka z komory vyloučí, nemůže dále vykonávat praxi.
„Jako lékař končí,“ upozorňuje ale mluvčí ČLK na zákaz činnosti, který soud uložil. „Předpokládám, že nebude potřebovat být v České lékařské komoře, protože nebude vykonávat povolání. My nemůžeme provést žádný proces prostě z důvodu toho, že nám to zákon neumožňuje,“ dodává. Další možností by pak bylo, kdyby stížnost podala některá z Cimického obětí. „Bohužel si u nás nikdo nestěžoval,“ popisuje Sojka.
|
Soud opět projednával kauzu Cimický. Přehrával záznamy, poškozené znovu vyslýchat nebude
Ke změně pravidel pro vylučování členů říká, že nejde o nic jednoduchého. „Vedla se diskuze o tom, že s takovým člověkem nechceme být v komoře, ale některé věci nemůžeme prolomit. Je to otázka soudu, my musíme řešit stížnost,“ vysvětluje. Přesto jedna změna nastala. „Pro případ, kdy nám to předá policie nebo soud, neplatí promlčecí doba,“ říká.