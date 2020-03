Lékárníci nemají respirátory a roušky ani pro sebe. Hrozí jim karanténa

„Respirátory zdravotníky na rozdíl od roušek mohou před infekcí způsobenou koronavirem ochránit. Nedostatek respirátorů by mohl v případě nákazy způsobit hromadný odchod lékárníků do karantény,“ uvedla mluvčí České lékarnické komory Michaela Bažantová.

Současná situace vypadá tak, že v lékárnách nejsou ani respirátory, ani roušky pro lékárníky samotné. „Přitom my, lékárníci, jako zdravotníci v 1. linii potřebujeme respirátory,“ dodala Bažantová.

V současní době podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se respirátory a další ochranné pomůcky třídy FFP3 prodávají pouze státu a jeho organizačním složkám.



Nedostatečné zásoby respirátorů i roušek potvrdil i řetězec lékáren Pilulka. „Dostatečné zásoby bohužel nemáme. Ačkoliv jako zdravotní zařízení mají lékárny dle mimořádného opatření ministerstva právo ochranné pomůcky nakupovat, je jim tato možnost odpírána výrobci a distributory,“ potvrdila problémy mluvčí řetězce Kateřina Schotliová.

„Plně respektujeme rozhodnutí pomůcky rozdělit podle potřeby, ale zároveň je důležité, aby bylo myšleno i na lékárníky. Pokud by se totiž dostali ve větším počtu do karantény nebo dokonce onemocněli, mohl by systém zkolabovat, minimálně regionálně,“ dodala Schotliová.

Ministerstvo pořizuje a distribuuje respirátory, roušky a další ochranný materiál centrálně. Kvůli tomu, aby jich mělo dostatečné množství, vydalo v posledních dnech několik mimořádných nařízení

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch koncem února požádal Správu státních hmotných rezerv, aby nakoupila desetitisíce kusů roušek za desítky milionů korun. Od začátku března navíc stát zakázal vývoz a prodej respirátorů FFP3.

Resort chce navíc do konce měsíce nakoupit 600 tisíc respirátorů. Třetinu plánuje dodat nemocnicím, které se stejně jako lékárny potýkají s nedostatkem zdravotnického materiálu. Lékárníci by nové zásoby měli dostat ovšem až později.

„Uvědomujeme si, že i lékárníci jsou zdravotničtí pracovníci v první linii, proto na jejich ochranu respirátory myslíme v rámci centrálního nákupu, který v tuto chvíli probíhá. Není tedy pravda, že bychom na ně nemysleli,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

Náhradní ochranná opatření v lékárnách

V lékárnách už nyní kvůli koronaviru zavedli různá opatření. „Každou naši lékárnu jsme zásobili dezinfekčními přípravky a apelujeme na dodržování opatření dle doporučení ministerstva zdravotnictví a Bezpečností rady státu,“ dodala Schotliová.

Obdobně k situaci přistoupil i řetězec lékáren BENU. „Náš personál dodržuje základní hygienická pravidla vycházející z hygienického řádu. Informovali jsme personál o tom, jak předejít nákaze a předali jim pokyny pro případ, že by se vrátili z rizikové oblasti,“ uvedl Michal Jurča, provozního ředitele lékáren BENU. Společnost navíc zrušila veškeré školící aktivity a připravuje do budoucna další plán.

Komora zároveň doporučila kvůli nemoci COVID-19 lékárníkům, aby prostory styku s pacienty pravidelně dezinfikovali a nebrali do rukou mobilní telefony pacientů s e-recepty. Lidé mají ve frontě dodržovat odstupy, a to i od lékárníka.