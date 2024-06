S receptem na léky do e-shopu. Změna ohrozí zdraví lidí i lékárny, varují kritici

Přestože už devatenáct evropských států, z toho osm členů EU, umožňuje lidem objednávat v internetových lékárnách kromě volně prodejných také léky na recept, v Česku je to stále třaskavé téma. Ukázalo se to znovu tento týden u kulatého stolu, kde příznivci i odpůrci debatovali o tom, za jakých podmínek by bylo možné zásilkový výdej léčiv na předpis schválit.

Zástupci pacientských organizací horovali pro urychlené zavedení novinky s tím, že by ulehčila život chronicky nemocným a zdravotně postiženým lidem, seniorům, ale také pečovatelům o ně.