„Táhněte do pr****!“ křičí lékařka na pacientku ve videu, které v úterý zveřejnila televize Nova. „Je mi to u pr****. Táhněte do pr****! Teď hned. Mám toho plný zuby! Okamžitě z mého prostoru vypadněte,“ pokračuje.

Incident se odehrál minulé úterý. Pacientka po gynekoložce chtěla vypsat žádanku do specializovaného centra na vyšetření kvůli problémům s otěhotněním. To doktorka odmítla a strhla se hádka. „Vy si myslíte, že pojeba*ý vaše práva pacientů někoho zajímají? Vy mě vydíráte žádankama?“ říká lékařka na záběrech pacientce. Z videa není jasné, co nadávkám předcházelo a co bylo spouštěčem agresivního chování gynekoložky.

Portál iDNES.cz se snažil doktorce dovolat na pevnou linku v ordinaci i na mobil. Do vydání článku ale nereagovala ani na SMS zprávu.

Případem se nyní zabývá lékařská komora, kam pacientka podala stížnost. „To jednání je naprosto nepřijatelné, neprofesionální a lidsky hnusné. Česká lékařská komora obdržela stížnost pacientky, která nás zároveň informovala, že se obrátila i na policii. Revizní komise stížnost přijala a bude probíhat šetření tak, jak je standardně zvykem. Takové jednání je úplně mimo mantinely,“ řekl iDNES.cz prezident komory Milan Kubek.

Podle něj je nejpravděpodobnějším trestem pro lékařku pokuta v kombinaci s důtkou. Vyloučení z komory a s tím spojený zákaz výkonu lékařské činnosti na stole není, dodal šéf ČLK. „V takových případech se všichni potrestaní lékaři vždy obrátili na soud. Ještě nikdy se nestalo, že by soud rozhodnutí komory zrušil. Ale tady si myslím, že by ten trest byl nepřiměřený,“ řekl Kubek.

Disciplinární řízení může trvat několik týdnů. Podle Kubka záleží například na tom, jak bude spolupracovat pacientka i lékařka. Revizní komise je bude chtít vyslechnout. Kubek ale výsledek předjímat nechce, na rozhodnutí komise totiž nemá žádný vliv.

„Takové chování je naprosto nepřístojné, neetické a není hodno lékaře,“ řekl mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. Jednání lékařky je podle resortu nepochopitelné a vymyká se všem standardům.

Chování doktorky odsoudil na sociální síti X také náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník. „Projevila se jako neprofesionální hyena hned v několika oblastech. Kromě nedodržení ani zdánlivě vstřícného přístupu a slušnosti, neposkytla zjevně pacientce službu odpovídajícím způsobem a svými výrazy zpochybňovala obecně práva pacientů,“ napsal.

Jak zareagují pacientky

Prezident Svazu pacientů Luboš Olejár podle svých slov zvažuje, že by pacientky vyzval, aby od lékařky odešly. „Tím pádem nebude mít peníze, nebude mít plnění od pojišťovny a pojišťovna jí zruší smlouvu. To je nejlepší potrestání takového chování,“ řekl iDNES.cz s tím, že takové chování je podle něj nevídané.

„Občas se lékaři chovají vůči pacientovi cynicky, jsou nějak frustrovaní. To se dá ještě pochopit, ale všechno v rámci nějaké míry. Toto už bylo nezákonné jednání,“ míní Olejár.

Gynekoložka tvrdí, že situaci vyprovokovala pacientka. „To bylo naprosto nezvládnuté z mé strany a velice mě mé chování mrzí. To říkám upřímně. Bylo to ale vyprovokované,“ řekla televizi Nova. „Já jsem fakt vybouchla. Jsem fakt impulzivní, nejsem krotká bytost. Já jsem impulzivní, emotivní, cholerická. To je prosím moje soukromá vlastnost,“ dodala. Pacientka ale nařčení z vyprovokování odmítla.

Podle Olejára je ale na omluvu pozdě. „Lékař nemůže být impulzivní. Říká se, že chirurgové jsou řezníci, ale ne tím způsobem, že jsou impulzivní,“ dodává.

Co předcházelo hádce?

Ke konfliktům mezi lékaři a pacienti podle šéfa ČLK Kubka dochází často. „Jsou pod stále větším tlakem, agresivita pacientů a jejich příbuzných vůči zdravotníkům narůstá. Je to problém v celé Evropě,“ říká Milan Kubek s tím, že jedním z důvodů nárůstu agresivity byla covidová pandemie. Zvýšená frustrace ale podle něj podobné chování neomlouvá. „Žádný syndrom vyhoření nemůže ospravedlnit tak hnusné jednání,“ dodává.

V případě gynekoložky se komise bude podle Kubka chtít zabývat také tím, co hádce předcházelo. „Nahrávka nezachycuje celou komunikaci, jen vyvrcholení,“ upozorňuje.

Sama pacientka tvrdí, že chtěla po lékařce žádanku na vyšetření. Podle Kubka ale lékař nemá povinnost ji vypsat. „Záleží na rozhodnutí lékaře. Pacientka má samozřejmě právo si zvolit jiného lékaře, jiné zdravotnické zařízení, a to vyšetření si zajistit. O tom, jaké předepíše vyšetření, rozhoduje lékař. Pacient si nemůže diktovat,“ vysvětluje.

Jedním z důvodů, proč lékař pacientovi nevyhoví, může podle Kubka být přísná regulace ze strany zdravotních pojišťoven. „Pokud překročíte své kompetence nebo pokud překročíte limity, které pojišťovny stanoví, tak to potom platí ti lékaři. Rozhodně se nedá říct, že má pacient nárok, aby mu lékař předepsal, co si vzpomene. Ale má právo jít k jinému lékaři,“ říká Kubek.