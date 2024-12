Pěstí na doktora, nožem na sestru. Lidé útočí na zdravotníky s větší brutalitou

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

V Mladé Boleslavi se pacient vztyčil z nosítek a záchranáři dal pěstí do obličeje. V Brně muž škrtil řetízkem zdravotnici ze sanitky. Další pacient dal řidiči brněnské záchranky ránu do břicha a zlomil mu několik žeber. V Praze zaútočil doprovod na lékaře nožem. To jsou jen některé případy z nedávné doby, kdy agresivní pacient napadl zdravotnický personál. Brutality přibývá.