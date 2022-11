Přijdou o lékaře? Soukromé nemocnice už nepokryjí růst platů ve státní sféře

Pro jsou platové tabulky závazné a přidat zdravotníkům musí, když to schválí vláda. Ve druhé části špitálů, mezi které patří třeba krajské a jiné akciovky a řídí se mzdovými směrnicemi, mzdy pokulhávají. (Plat je odměna za práci zaměstnanců státu, obce či kraje, mzdu pobírají všichni ostatní, pozn. red.) “Ve mzdách jsme se snažili držet krok podle růstu platů ve státní sféře, jenomže už to nebude možné. Tím, jak nám porostou náklady na energie, na mzdy nám toho zbude velmi málo. Maximum, co z toho půjde vyždímat, je nárůst mezd ve výši tří čtyř procent,“ řekl MF DNES Martin Čarvaš, místopředseda Asociace českých a moravských nemocnic a ředitel prachatické nemocnice.

V roce 2010 průměrný plat lékaře v Česku 50 235 korun. Průměrná mzda v „nestátních“ zařízeních byla jen o tisícovku nižší. Dle nejnovějších údajů za loňský rok se plat lékařů více než zdvojnásobil.