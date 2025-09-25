Preventivní prohlídky se od ledna změní. Praktici častěji vyšetří cukr i EKG

  11:15
Od ledna se změní preventivní prohlídky u praktiků, pacientům častěji vyšetří cukr či tuky v krvi nebo vyšetří srdce pomocí EKG. Na čtvrteční tiskové konferenci to řekl předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. Lékaři tak chtějí u svých pacientů dříve odhalit chronické nemoci srdce, metabolismu nebo ledvin. U dětí se lékaři více zaměří na odhalení očních vad nebo nadváhu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Cílem je podle Šonky zachytit rizikové faktory, které vedou k rozvoji chronických onemocnění, jako je cukrovka nebo nemoci srdce a cév, co nejdříve. „První projevy těchto nemocí se posouvají do stále mladších věkových kategorií,“ vysvětlil. Každoročně dětští lékaři vyšetří pacienty při milionu preventivních prohlídek, dospělé při 2,5 milionu.

Stávající vyhláška je 13 let stará a podle Šonky neodpovídá současnému medicínskému poznání ani tomu, co reálně lékaři v ordinacích vyšetřují. Například krevní cukr a lipidy se podle něj vyšetřují při přechodu od dětského lékaře v 18 letech, poté ve 30 a ve 40 letech. Nově to bude častěji. Lékaři se také víc zaměří na doporučování preventivních vyšetření k odhalení rakoviny a očkování.

Pražané mají zájem o preventivní vyšetření v „tunelu“, bez žádanky to ale nejde

Preventivních prohlídek se účastní zhruba 60 procent dospělých, před deseti lety jich podle Šonky bylo 20 procent. Dětí se jich účastní přes 90 procent. Výsledkem preventivní prohlídky by podle Šonky měl být závěr srozumitelný pro pacienta. Vzniknout by měl také plán terapeutických opatření na příští dva roky, kromě předepsaných léků také případně změna životního stylu či stravy.

„Cílem je prodloužit délku života ve zdraví. Proti skandinávským zemím zaostáváme o deset let,“ dodal Šonka. Podle dat OECD je očekávané dožití 74 let u mužů a 80 let u žen. Délka života ve zdraví je 62,6 roku u žen a 61,7 roku u mužů.

Praktických lékařů bude přibývat, čekání na vyšetření zkrátí eŽádanka, věří Válek

U dětí se podle předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilony Hülleové četnost prohlídek nezmění. Po dvouletém pilotním programu, který absolvovalo asi 40 procent kojenců a batolat, se součástí prohlídky stane i vyšetření kritických očních vad u nejmenších dětí.

25. září 2025  9:26,  aktualizováno  11:49

25. září 2025  11:15

