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Vzácný případ v Podolí. Lékaři úspěšně vyléčili brániční kýlu u dvojčat

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  12:11

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ilustrační snímek | foto: Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD)

Lékaři v pražském Podolí řešili vzácný případ brániční kýly u obou narozených dvojčat. Až 30 procent novorozenců s touto vadou po porodu umírá. O úspěšném zákroku ve středu informoval podolský Ústav pro matku a dítě (ÚPMD). Oba chlapci byli podle něj po šesti týdnech propuštěni domů. U jednoho z dětí lékaři při operaci použili speciální záplatu.

Díky prenatální diagnostice lékaři o komplikaci věděli, a porod dvojčat proto naplánovali císařským řezem. „Vrozená brániční kýla je vývojová vada plodu, která se vyskytuje u jednoho novorozence na 4 000 porodů. Jedná se o defekt svalnaté membrány, která odděluje hrudník a dutinu břišní,“ uvedl ředitel ÚPMD Ladislav Krofta.

Brániční kýla vzniká nesprávným vývojem bránice. „Může (bránice) zcela chybět nebo je v ní příliš velký otvor, kterým se z břišní dutiny tlačí do hrudníku břišní orgány,“ řekl lékař. Kvůli tomu se během vývoje dítěte v děloze nemohou správně vyvíjet plíce a novorozenec má po porodu zásadní problémy s dýcháním.

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Dvojčata s brániční kýlou v Podolí byla ihned po narození uvedena do umělého spánku a napojena na umělou plicní ventilaci. Oběma chlapcům během prvních tří dnů života selhal krevní oběh a nastala u nich plicní hypertenze. Jejich stav pak lékaři stabilizovali pomocí léků podporujících srdce a krevní oběh.

„Brániční kýla je diagnóza, na kterou se musíme připravit dřív, než se dítě narodí,“ sdělil přednosta Neonatologické kliniky ÚPMD a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Zbyněk Straňák. Vše podle něj dopadlo dobře díky bezchybné souhře porodnického a neonatologického týmu.

„Nejtěžší nejsou první minuty, ale především první tři dny. Plíce jsou malé a krevní oběh to nese špatně. Když tohle období dítě zvládne, začíná se dařit,“ uvedl.

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Brániční kýlu lékaři operovali u prvního chlapce pátý den života, u druhého o den později. U jednoho bylo možné bránici sešít přímo, u druhého musel chirurg defekt uzavřít umělou záplatou z goretexu.

Po několika dnech mohli lékaři děti postupně odpojit od umělé plicní ventilace a invazivní dechové podpory. Matka je pak mohla začít kojit. Po 42 dnech hospitalizace oba chlapci dýchají sami a byli propuštěni domů.

Loni se v Česku narodilo zhruba 77 600 dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahajícího do roku 1785. Za prvních šest měsíců letošního roku přišlo na svět 36 500 dětí, meziročně o pět procent méně. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se od roku 2012 každé čtvrté dítě narodí s pomocí císařského řezu. Jeho podíl roste s věkem rodičky. U žen nad 35 let byla více než polovina porodů císařským řezem plánovaná.

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