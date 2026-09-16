Díky prenatální diagnostice lékaři o komplikaci věděli, a porod dvojčat proto naplánovali císařským řezem. „Vrozená brániční kýla je vývojová vada plodu, která se vyskytuje u jednoho novorozence na 4 000 porodů. Jedná se o defekt svalnaté membrány, která odděluje hrudník a dutinu břišní,“ uvedl ředitel ÚPMD Ladislav Krofta.
Brániční kýla vzniká nesprávným vývojem bránice. „Může (bránice) zcela chybět nebo je v ní příliš velký otvor, kterým se z břišní dutiny tlačí do hrudníku břišní orgány,“ řekl lékař. Kvůli tomu se během vývoje dítěte v děloze nemohou správně vyvíjet plíce a novorozenec má po porodu zásadní problémy s dýcháním.
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Dvojčata s brániční kýlou v Podolí byla ihned po narození uvedena do umělého spánku a napojena na umělou plicní ventilaci. Oběma chlapcům během prvních tří dnů života selhal krevní oběh a nastala u nich plicní hypertenze. Jejich stav pak lékaři stabilizovali pomocí léků podporujících srdce a krevní oběh.
„Brániční kýla je diagnóza, na kterou se musíme připravit dřív, než se dítě narodí,“ sdělil přednosta Neonatologické kliniky ÚPMD a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Zbyněk Straňák. Vše podle něj dopadlo dobře díky bezchybné souhře porodnického a neonatologického týmu.
„Nejtěžší nejsou první minuty, ale především první tři dny. Plíce jsou malé a krevní oběh to nese špatně. Když tohle období dítě zvládne, začíná se dařit,“ uvedl.
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Brániční kýlu lékaři operovali u prvního chlapce pátý den života, u druhého o den později. U jednoho bylo možné bránici sešít přímo, u druhého musel chirurg defekt uzavřít umělou záplatou z goretexu.
Po několika dnech mohli lékaři děti postupně odpojit od umělé plicní ventilace a invazivní dechové podpory. Matka je pak mohla začít kojit. Po 42 dnech hospitalizace oba chlapci dýchají sami a byli propuštěni domů.
Loni se v Česku narodilo zhruba 77 600 dětí, což je nejméně v historii statistického zjišťování sahajícího do roku 1785. Za prvních šest měsíců letošního roku přišlo na svět 36 500 dětí, meziročně o pět procent méně. Podle údajů ministerstva zdravotnictví se od roku 2012 každé čtvrté dítě narodí s pomocí císařského řezu. Jeho podíl roste s věkem rodičky. U žen nad 35 let byla více než polovina porodů císařským řezem plánovaná.