Lékaři vymáhají peníze, často nelegálně. Neplaťte a stěžujte si, radí odborníci

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou až 45 %

Ordinace se mění v tržiště. Chceš snímek dítěte z ultrazvuku nebo znát pohlaví? Zaplať! Též za pomůcky, balíčky, paušály, registrace, rezervace, baterie do přístrojů, ale i pokuty či e-recepty. Lidé klopí desítky korun až tisíce. Ceny rostou. Lékaři porušují zákon, když si peníze vynucují a chtějí je i za to, co hradí pojišťovny. Experti proto radí: Neplaťte a stěžujte si.