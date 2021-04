Koledujeme si o léto v lockdownu, varuje Kubek kvůli hromadnému popíjení

„Ať žije pandemie. My jsme stále bez lůžek a lidi vesele chlastají u vody a na lodích. Do jednoho bych je poslala se o ty zápaly plic a plicní embolie starat,“ kritizovala na sociálních sítích lékařka Kateřina Vacková z Fakultní nemocnice Bulovka situaci na pražské náplavce.

Během tohoto týdne se tam kvůli příznivému počasí začaly scházet stovky lidí. Policisté jim domlouvali, aby dodržovali protiepidemická opatření, především povinné nošení roušek nebo zákaz pití alkoholu. Po 21. hodině, od které platí zákaz vycházení, pak policie začala návštěvníky upozorňovat, aby místo opustili.

Podle Kubka není problém, že lidé chodí ven, ale že nedodržují opatření. „Někteří nenosí respirátory, neudržují rozestupy a konzumují alkohol. To je přitom na veřejnosti stále zakázáno. S rostoucí hladinou v krvi pak klesá ochota lidí dodržovat cokoliv,“ tvrdí.

„Už jsme si to zkazili několikrát. Jestli si chceme zkazit i prázdniny a strávit léto v lockdownu s respirátory na puse a zavření doma, tak si to takto můžeme zajistit,“ upozornil Kubek.

Zákaz pohybu mezi okresy je podle něj sice nepříjemný a dlouhý, ale zároveň stále nutný. „Realita je taková, že kdyby se rozvolnilo, tak spousta lidí vyrazí na turisticky atraktivní místa. A to, co se dělo v Praze na náplavce, by se pak dělo na Karlštejně, Křivoklátu, ve Špindlu a na dalších místech,“ uvedl s tím, že přísné omezení pohybu v březnu zabránilo výraznému zhoršení epidemie na Moravě. Vlna britské mutace tam podle něj dorazila ze západu Čech o něco pomaleji a nemocnice měly šanci situaci zvládnout.

Epidemická situace v zemi se podle Kubka zlepšuje příliš pomalu. „Mrzí mě, že vláda ani ministerstvo zdravotnictví nevyslyšely volání odborníků, aby se na začátku března na dva týdny zavřely i všechny továrny s výjimkou zařízení kritické infrastruktury. Kdybychom to udělali, mohli jsme mít lepší Velikonoce,“ myslí si.

„Teď jsme v situaci, že máme takový denní počet nových případů, při kterém jiné země zavádí tvrdé lockdowny. Sleduji to se znepokojením, mrzelo by mě, kdybychom si to zase pokazili. Takhle se přeci dlouhodobě žít nedá,“ uzavřel Kubek.

Lidé v Praze nemají kam jít, upozornil Hřib

Shlukování stovek lidí na pražské náplavce či v Riegrových sadech kritizoval vicepremiér Jan Hamáček i ministr zdravotnictví Jan Blatný.„Zcela otevřeně říkám, že když lidé nebudou dodržovat opatření, tak 12. dubna otevřeme školy tak maximálně na týden. Když se lidé o Velikonocích utrhnout ze řetězu, tak máme fakt velký prů**r,“ varoval Blatný na jednání zdravotního výboru.

Za Pražany se postavil primátor Zdeněk Hřib, podle kterého obyvatelé hlavního města nemají moc možností, kam vyrazit do přírody. Apeloval proto na ministra vnitra, aby propojil Prahu se středočeskými okresy Praha-západ a Praha-východ. „Pomohlo by to rozptýlení lidí do většího prostoru,“ vysvětlil.

Hamáček to však opakovaně odmítl. „Pan primátor nepochopil podstatu problému. Nevadí, že na náplavce byli lidé, problém je, že neměli roušky. Pokud se budou chovat takto, tak je jedno, kam jedou,“ vysvětlil předseda ČSSD ve středu po jednání Ústředního krizového štábu.

Velikonoce rozhodnou, řekl Blatný. Nový PES zatím není, očkování zrychlilo Tisková konference ministra zdravotnictví Jana Blatného a ministra školství Roberta Plagy k aktuální epidemické situaci (1. dubna 2021)

Primátor by podle něj měl raději Pražanům nabídnout mapu lokalit, kam by mohli vyrazit, a které jsou prázdné. „Náplavka láká, protože je v centru a je tam občerstvení. Návrh na propojení Prahy se sousedními okresy jsem řešil s ministerstvem zdravotnictví, které s tím nesouhlasí.“

Podle Blatného však není pravda, že by lidé v Praze neměli kam jít do přírody. „Na náplavku chtějí jít pít a my jim v tom musíme zabránit. Když to neuděláme, tak se vrátíme tam, kde jsme byli. Kdyby nebyl zákaz pohybu mezi okresy, tak tito lidé budou migrovat po celé zemi a stane se to, co se stalo v zimě ve Špindlu,“ upozornil ministr.

Blatného za to na středečním jednání zdravotního výboru ve Sněmovně kritizoval poslanec Marek Benda. „Praha má 1,25 milionu obyvatel. To, co se dělo v úterý na náplavce, se bude opakovat celý týden. Z epidemiologického hlediska je to pro mě nepochopitelné. Proč lidi nepustíte na chaty? Je to jen zaujatost ministra vnitra, který si chce s Prahou vyřídit účty,“ vyčetl vládě poslanec ODS.