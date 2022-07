V důchodu zůstali manželé jen pár měsíců. Teď už opět přijímají pacienty

Praktičtí lékaři Jiří Manoušek (65 let) a Marie Manoušková (64 let) z Ostravy jsou už čtyřicet let manželé. Přes dva roky mají nárok na penzi. V prosinci ukončili lékařskou praxi i společné podnikání s tím, že od 1. ledna 2022 si budou užívat důchodu a vnoučat. Vydrželi to však jen několik měsíců. Teď už opět ordinují. Pracují na plný úvazek na poliklinice Ostrava a ve svých sousedících ordinacích přijímají nové pacienty včetně uprchlíků z Ukrajiny.

Z ordinace toho lidé v posledních letech odnesli dost: od toaletního papíru, přes baterie, jednou dokonce umyvadlo a voda tekoucí z trubek vyplavila celou čekárnu. Ale ukradli i kabelky sestřiček.