Lékaři odmítají vyšetřit či operovat nakažené. Pojišťovny prý o ničem nevědí

Největší zdravotní pojišťovny, které oslovila redakce iDNES.cz, se se stížnostmi klientů, kterým byla kvůli nákaze odmítnuta lékařská péče, setkávají spíše výjimečně. Více lidí takový problém řeší bez jejich pomoci.

Třeba Martin S., který byl na začátku března covid pozitivní, a do toho ho postihla akutní bolest zubů. Po dvou prášcích na bolest se obrátil na zubní lékařku. „Řekl jsem ji, že mám bolesti, že bych potřeboval ošetřit, ale taky že mám covid. Rezolutně mi řekla, že mě nevezme a ať přijdu po skončení izolace. Na dotaz, kam se obrátit, si už nevěděla rady,“ popsal svou zkušenost Martin.

Oslovil proto i svou pojišťovnu: „Paní mi nedokázala poradit a dokola opakovala, jak je ji to líto, že si neví rady. Trošku jsem si připadal jak malý kluk stěžující si mamince.“ Nakonec zkusil zavolat na informační linku ke koronaviru na čísle 1221.

„Samotnému operátorovi to přišlo věcné a namístě zjistit, jak to je se zubařem, když máte covid. Předal to nadřízenému s tím, že se mi pokusí pomoci,“ líčí Martin. Po několika hodinách a čtvrtém telefonu se dočkal. „Zjistil jsem, že mě vezmou na pohotovosti ve Spálené v centru Prahy, až tam nebude tolik lidí, v půl desáté večer. Měl sem počkat u výtahu, kde si mě vyzvednou,“ dodal ke svému martyriu s bolavým zubem.

Redakce iDNES.cz oslovila i Českou stomatologickou komoru s dotazem, jak odmítnutí pacienta řeší. Prozatím však odpověď nepřišla.

Že není Martinův příběh ojedinělý, potvrzuje Ágnes Němečková z organizace Podpoříte mne v osvětě?, která pomáhá pacientům řešit problémy, se kterými si nevědí rady, a netuší, na koho se mohou obrátit.

„Setkáváme se s tím, že nechtějí vyšetřit nebo operovat covid pozitivního pacienta, ale už i s tím, že pokud nemá pacient negativní test, tak ho vůbec nevyšetří,“ řekla Němečková, která je zároveň členkou výboru pro práva dítěte při Úřadu vlády.



Nyní řeší případ, kdy pediatr v důchodovém věku kvůli strachu z nákazy ordinuje po telefonu. Právě jeden z jeho pacientů po telefonické léčbě skončil podle Němečkové v nemocnici s otravou krve.

Důvody odmítnutí poskytnutí péče Pole těchto zákonných důvodů může poskytovatel, kterého si pacient zvolil, odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala v případě poskytování zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost výkon návštěvní služby, nebo

není pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; toto právo se nevztahuje na pojištěnce z jiných států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru, Švýcarské konfederace, či ze států, se kterými má Česká republika uzavřenu smlouvu o sociálním zabezpečení, zahrnující ve věcném rozsahu nároky na zdravotní péči. Zdroj: VZP

„Je to problém, se kterým se setkáváme poměrně často. Teď se třeba potkáváme také s tím, že když se ženy nechtějí nechat preventivně otestovat před porodem, tak jim je odmítána porodní péče v nemocnicích, byť pan ministr zdravotnictví Jan Blatný prohlásil, že před porody se plošně ženy netestují, že to je nesmysl. V tomhle je velký rozpor, co se děje v praxi a co říká ministerstvo zdravotnictví,“ popsala Němečková.



Ministerstvo statistiku odmítnutí nevede

Podle ní je značným problémem i vyžadování PCR testu před vyšetřením či operací a ještě v době, kdy se na testy v některých městech čeká i několik týdnů. „Antigenní testy mnoho lékařů i nemocnic neuznává jako platné,“ doplnila Němečková.

Některé nemocnice si testování podle Němečkové zajišťují, jiné je vyžadují od pacienta. „Dokonce jsme se setkali s tím, že dítě s podezřením na akutní zánět slepého střeva nechali čekat s rodiči v izolaci, než vyšly PCR testy,“ popsala další případ. Němečková přiznala, že situace se v tomhle směru oproti loňskému roku zhoršila.

Většina zdravotních pojišťoven stížnosti ohledně vyšetření covid pacientů neeviduje. Pojištěnci se na ně občas obracejí v případech, kdy je odmítl například stomatolog z důvodu naplnění kapacity.

„V případě, že je člověk v karanténě či je už potvrzeně pozitivní, pak musí dodržovat izolaci a tudíž by ani neměl podstupovat ošetření, kromě život zachraňujících a akutních,“ řekla mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny Elenka Mazurová.

iDNES.cz se proto ptal resortu zdravotnictví, zda eviduje případy odmítnutí kvůli covidu. Mluvčí ministerstva Barbora Peterová odepsala, že takový údaj statisticky nesledují. „V případě odmítnutí poskytnutí zdravotní péče, v případě jakýchkoliv pochybností o poskytnuté zdravotní péči je třeba obrátit se na zřizovatele daného zdravotnického zařízení,“ poradila.

Na Oborovou zdravotní pojišťovnu se obrátil klient, kterého kvůli pozitivitě odmítli přijmout do hospice. „Jednalo se o hospitalizaci a doléčení v hospici, který má ve své péči onkologicky nemocné pacienty a tudíž tu byla obava z rozšíření pozitivity mezi personál. Pro onkologicky nemocné pacienty by to mohlo být fatální. Klientovi byla ze strany hospice nabídnutá jiná alternativa, ten ale již dále nereagoval,“ popsala pro iDNES.cz mluvčí OZP Nicol Lenertová. Podle ní její pojišťovna v souvislosti s covidem řešila také stížnosti, které se týkaly omezení rehabilitační péče.

Odmítnutí onkologického pacienta zaznamenala i Ágnes Němečková. „Setkáváme se s tím, že ať to jsou LDN či sociální zařízení, nechtějí klienty přijímat z důvodu pozitivity nebo je nechtějí vzít vůbec, i když jsou negativní, jelikož mají uzavřený režim. To je velký problém. Dokonce jsme se setkali s tím, že onkologické pacientce bylo řečeno, že pokud bude covid pozitivní, tak se operace nádoru odloží, což je samozřejmě špatně,“ uvedla.

Podle ní je třeba, aby se lidé obraceli na zdravotní pojišťovny nebo ministerstvo zdravotnictví. „Je to problém, ale je pochopitelné, že lékař se nechce nakazit. Když se nakazí, tak péči už neposkytne nikomu dalšímu. Nelze odmítat lékařskou péči z důvodu covidové pandemie. Máme tu nakažlivé nemoci stále. Nejde tudíž dlouhodobě péči odmítat, stav pacienta se potom může zhoršit,“ dodala Němečková.