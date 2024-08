Pacienti náhle umírají. Lékaři jednají o vzniku center na léčbu kardiomyopatie

Pacientům s nemocemi srdce by měla pomáhat nová střediska. Otázkou ale je, kdy to bude. Vznik speciálních center je totiž zatím v jednání. Centra by podle lékařů například mohla pomáhat pacientům trpícími vážnými srdečnými problémy, jako je hypertrofická kardiomyopatie, která je nejčastějším úmrtím sportovců do 20 let.