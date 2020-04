Dříve se e-receptům a neschopenkám bránili, teď jsou za ně lékaři vděční

„Zaplaťbůh za e-recepty. Ty už fungují opravdu dobře,“ řekl iDNES.cz předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

A chválit začíná i e-neschopenku, byť v minulosti její fungování kritizoval (kritiku si přečtěte zde). „I přes dílčí výhrady, které jsme měli k e-neschopence a ještě pořád některé z nich trvají, tak jako nástroj pro zvládnutí současné situace je ideální,“ míní Šonka.

Lékaři otočili i proto, že nově mohou poslat díky e-nechopence pacienta na dálku do karantény. „Děkuji České správě sociálního zabezpečení a ministerstvu práce, že rychlým a operativním přístupem umožnily, aby e-neschopenka nahradila karanténní lístky, jež jsou pořád ještě na papíře,“ dodal Šonka, jenž má svoji praxi pro dospělé na Plzeňsku.



E-recepty si chválí i ambulantní specialisté. „V tuto chvíli je pro nás velmi příjemné, že tuto službu můžeme poskytovat. I ambulance, které e-recepty zatím nezasílaly, to začaly dělat, protože to odlehčí čekárnám a je to jeden z nástrojů, který má potenciál zlepšit epidemiologickou situaci,“ řekl iDNES.cz Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů.

E-recept a e-neschopenka Díky e-receptu mohou lékaři poslat předpis pacientovi přímo do mobilu. A lékárníkům, v případě chytrého mobilu s daty, stačí jen sejmnout čtečkou kód. Navíc pokud pacient nemůže pro léky sám nebo se mu návštěva lékárny zdá riziková, může e-recept jednoduše na dálku formou SMS přeposlat někomu, kdo mu ho vyzvedne. E-neschopenka zase umožňuje lékaři poslat dokumenty přímo sociální správě a pacient poté může to, že zůstává nemocný doma, nahlásit u zaměstnavatele jen telefonicky. Ne všude ale stát elektronické nástroje využívá. Například při uzavření škol a školek si museli pro tiskopisy rodiče osobně. A pak je museli zanést zaměstnavateli.

Zároveň ale upozornil, že pacienti nemají podléhat pocitu, že si mohou zavolat jen o recept a už nemusí chodit k lékaři. To neplatilo dříve a neplatí to podle Jojka ani dnes, kdy by měl vždy předcházet návštěvě ordinace telefonát pacienta.



Elektronické nástroje státu dříve kritizovala i Česká lékařská komora. Jejího prezidenta Milana Kubka ale redaktorka iDNES.cz v neděli odpoledne na mobilu nezastihla.



Nechte si mobil v lékárně v ruce, prosí farmaceuti

Zatímco lékaři e-recepty v současné situaci hojně využívají, lékárníci mají s jejich vyzvedáváním problémy, protože řeší, co s mobily pacientů.

„Značná část lékařů posílá pacientům masivní množství SMS zpráv. Pacienti se nám pak snaží v lékárnách pořád předávat mobily, jenže ty jsou jedním z největších zdrojů přenosů infekcí. Takže na ně apelujeme, aby nám mobily necpali do rukou,“ uvádí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Podle něj pacienti s chytrými mobily s daty mají dát lékárníkovi načíst jen kód a ten si ho přečte čtečkou, aniž by se mobilu musel dotýkat.

Pacienti s chytrými mobily bez dat by si dle Krebse měli stáhnout nekomerční aplikaci lékárnické komory s názvem Lékárny v ČR. Ta jim umožní zobrazit e-recept ve formě čárového kódu i offline.

Lidé s obyčejnými tlačítkovými telefony by pak neměli telefon dávat lékárníkovi, ale měli by mu kód e-receptu přečíst nahlas. Nebo dát lékárníkovi jen nahlédnout do SMS s e-receptem.

Všichni by pak podle Krebse v lékárnách neměli mobily kamkoliv odkládat, ale měli by je mít pouze v ruce. „To je teď pro nás velmi důležité,“ dodal Krebs. Podle něj by také všichni, co mohou, měli platit bezkontaktně.

Lékaři i lékárníci přitom dříve e-recepty kritizovali. Lékaři v minulosti dokonce na ministry apelovali, aby systém nespouštěli například kvůli lékařům v důchodovém věku. Samotné zavádění do praxe se odkládalo a provázely jej i problémy s centrálním úložištěm, které spravuje Státní úřad pro kontrolu léčiv.