Nespíme, nejíme. Je to sprint i maraton v jednom, zoufají si zdravotníci

Dnes se mi moc líbilo, jak se řada kolegů vyfotila v práci první den naší celorepublikové karantény a posdílela to veřejně. Udělal jsem z toho takovou koláž na památku. Pokud jste na fotkách, tak si to stáhněte a až budete staří, budete moct ukazovat vnoučatům, jak jste bojovali s tím koronavirem (a vnoučata to nebude zajímat). Pomůcky možná tu a tam chybí, ale nadšením to doháníme. "What here shall miss, our toil shall strive to mend." :)