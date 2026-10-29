Případem se od jara zabývá Krajský soud v Praze, lékaři hrozí až dvanáctileté vězení. Živný vinu odmítá. Tvrdí, že postupoval profesionálním způsobem a v souladu s lékařskou etikou.
Nově policie obvinila lékaře z dalších trestných činů. Státní zástupce Zbyněk Vondra potvrdil, že na zářijovém jednání předal soudci usnesení o zahájení dalšího trestního stíhání vůči obžalovanému. Zmocněnkyně poškozených Petra Carvanová Deníku N řekla, že nová obvinění se týkají dalších tří poškozených.
„Pro obdobnou trestnou činnost“
„Je stíhán pro obdobnou trestnou činnost sexuálního charakteru,“ uvedla Carvanová. Dodala, že minimálně v jednom případě policie lékaře viní ze znásilnění. Trojice poškozených byla v úterý vyslechnuta, soudce ale jejich výslechy zrušil, protože Živný vypověděl smlouvy svým obhájcům a začal hledat nového advokáta.
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Policisté hledají další oběti lékaře z Jesenice, čelí obžalobě ze sexuálních činů
Deník N uvedl, že krátce po sdělení nového obvinění se lékař pokusil převést majetek na svou manželku. Zmocněnkyně poškozených proto podala návrh na zajištění majetku obžalovaného. Krajský soud majetek na konci září zajistil, aby měl lékař případně z čeho zaplatit odškodnění obětem.
Živný proti usnesení soudu o pár dní později podal odvolání. Nyní o něm bude rozhodovat Vrchní soud v Praze. Obžalovaný zpochybňuje výši nároku a co má být zajištěno. Podle Carvanové chce, aby místo bytu bylo zajištěno jeho penzijní připojištění, kde je přes 800 tisíc korun.
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14. května 2026