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Lékař okradl 250 seniorů. Se žalobcem se domluvil na podmínce a musí zaplatit dva miliony

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  13:17aktualizováno  13:38
Lékař z pražského armádního Ústavu leteckého zdravotnictví podvedl na 250 pacientů převážně vyššího věku. Neoprávněně od nich požadoval peníze za léky, vyšetření a zdravotní úkony, které přitom byly hrazené z veřejného pojištění.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Podle mluvčí Vojenské policie Nikoly Rimkevič Hájkové se muž přiznal a uzavřel se státním zástupcem soudem schválenou dohodu. Přijal tak dvoumilionový peněžitý trest a dvouletou podmínku s pětiletou, tedy maximální možnou zkušební dobou.

Odsouzený muž byl podle mluvčí občanským zaměstnancem ústavu. „Jako lékař opakovaně zneužíval svého odborného postavení a důvěry pacientů,“ uvedla. Policisté ho sledovali šest měsíců a za tu dobu zadokumentovali přes 250 případů bezdůvodného obohacení při předávání finančních částek od pacientů.

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„Vojenská policie považuje zneužívání důvěry pacientů, zejména osob vyššího věku, za mimořádně závažné jednání. Důsledné objasnění této věci potvrzuje význam ochrany pacientů, transparentnosti při poskytování zdravotních služeb a odpovědnosti osob působících ve zdravotnických zařízeních resortu obrany,“ uvedla Rimkevič Hájková.

Kauzu dozorovalo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 6. Dohodu o vině a trestu schválil v tomto měsíci soud stejného pražského obvodu. Vojenská policie dodala, že k případu nebude poskytovat bližší informace, a to s ohledem na ochranu osobních údajů pacientů.

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Z rozpisů jednání obvodního soudu vyplývá, že odsouzeným lékařem je Roman Svoboda z očního oddělení ústavu. Podle uvedené právní kvalifikace spáchal podvodem větší škodu, což znamená rozmezí od 100 tisíc do jednoho milionu korun. Za takový trestný čin stanoví zákoník sazbu od jednoho roku do pěti let vězení.

Ústav leteckého zdravotnictví je specializovaným diagnostickým a léčebným zařízením armády. Má celostátní působnost pro veškerý letecký personál, tedy vojenský, policejní i civilní. Ošetřuje ale i běžné pacienty z řad veřejnosti.

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