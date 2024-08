Lékař uvnitř aplikace. Odstartovala online pohotovost, vyzkoušeli jsme ji

Je to, jako byste seděli v čekárně u lékaře. Jen koukáte do aplikace, kde vám „sestra“ píše, že si máte připravit kartičku pojišťovny, občanský průkaz a že za chvilku se vám bude věnovat lékař Ondřej Tefr. Nejdéle do půlhodiny, kdy se vám ozve v chatu a začne se vyptávat, proč potřebujete pomoc lékaře, co vás trápí, jaké máte příznaky, a radit, zda máte navštívit pohotovost, nebo zkusit své problémy léčit doma.

Po prvním týdnu fungování se do aplikace zaregistrovalo 14 tisíc lidí a lékaři řešili okolo 500 případů. Ve 150 případech lidem i předepsali recepty.