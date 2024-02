Lékař vrací pohyb svým ochrnutým pacientům, neumí to ale přesně vysvětlit

Viktorovi z Děčína bylo patnáct, když předloni na podzim ležel v lese zavalený pod kládami a snažil se z kapsy vytáhnout mobil, aby přivolal pomoc. Zjistil, že necítí nohy. „Věděl, co to znamená. Řekl mi, že bude na vozíku,“ vzpomíná jeho matka Petra Lauková.

„Měli jsme o tom přednášku ve škole,“ vysvětluje chlapec, jehož obava se naplnila. Podle snímků i lékařské zprávy má kompletní míšní lézi, tedy zcela přerušenou míchu v oblasti 10–11 hrudního obratle.

Rehabilitační lékař Státních léčebných lázní Janské Lázně Peter Olšák pomáhá vracet ochrnutým lidem pohyb pomocí elektroakupunktury.

Podle odborníků není šance, že by mohl znovu chodit nebo se jeho stav výrazněji zlepšil. „Přesně to nám sdělili v nemocnici. Když jsem se ptala na elektroléčbu nebo jiné možnosti, řekli, že v našem případě nemají smysl,“ potvrzuje matka.

Přesto chtěla, aby syn kromě rehabilitací nutných k udržení kondice zkusil i jiné terapie, například elektroakupunkturu v Janských Lázních. O metodě se hoch dozvěděl od fyzioterapeutky ze střední školy, kterou studuje právě v lázeňském městě.

Kdyby lékař znal chlapcův stav, léčbu by odmítl

„Když se maminka s chlapcem poprvé objednali, netušil jsem, že Viktor má přerušenou míchu. Kdyby mi to řekli, odmítl bych je. Do té doby jsem metodou elektroakupunkturní nervosvalové facilitace léčil hlavně děti s obrnou rukou či nohou, kde to má smysl. Ale když už přijeli, zkusili jsme to,“ vzpomíná na loňský podzim rehabilitační lékař z Janských Lázní Peter Olšák.

Nečekal nic, ale byl překvapený. „Při kompletním ochrnutí končetin se v nich objevují mimovolní záškuby. Ty mohou vyvolat i elektrické impulsy. Ale člověk pohyby pod místem přerušení míchy neovládá ani je necítí a ve svalech nemá žádné napětí. Jenže u Viktora se po aplikacích elektroakupunktury objevilo v nohou svalové napětí a následně jím ovládané pohyby trupu a kyčlí, které byly přes rok bez pohybu,“ líčí Olšák.

Hoch proto v terapii pokračuje. A stále překvapuje. „Když jsem poprvé viděla, že syn pokrčil nohy v kolenou a mírně je k sobě přitáhl, brečela jsem,“ říká jeho matka, která věří v další vývoj.

Sám Viktor si velké naděje nedělá. „Nechci být zklamaný. Nohy vůbec necítím, ale pohyby vidím a vím, že některé dokážu ovládat hlavou. Můj celkový stav se určitě zlepšil. Už dvakrát jsem vyzkoušel exoskelet, což je mechanická pomůcka, ve které stojím a chodím,“ popisuje chlapec.

Jeho matka je optimističtější i díky tomu, že při poslední terapii mu položila ruku na břišní svaly a cítila, jak je Viktor na pokyn fyzioterapeuta napíná. „Pokrok je vidět i u nácviku chůze v exoskeletu. Musí se soustředit, aby udržel pevnou bederní páteř. Zvládal to půl hodiny,“ líčí Petra Lauková, která v minulých dnech založila sbírku na platformě Donio.cz, aby mohla exoskelet za více než 360 tisíc korun pořídit synovi domů.

„Lidé s postižením míchy by měli alespoň část dne strávit ve stoje. Jde o prevenci proleženin, úbytku svaloviny, řídnutí kostí, střevních i dalších zdravotních potíží. Právě k tomu slouží náš exoskelet Unilexa. Pro domácí použití ho dodáváme pacientům na míru a k němu aplikaci, která měří aktivitu. V tom je systém unikátní,“ říká Vojtěch Veselý, provozní ředitel firmy Mebster, která certifikovanou zdravotnickou pomůcku vyvíjí. Zájemci si ji mohou vyzkoušet na několika místech v Česku i v cizině. Zdravotní pojišťovny ji zatím nehradí.

Zlepšuje se stav i dalších pacientů

Peter Olšák neslibuje, že Viktor bude jednou chodit. „Ale vidím posun, ve který jsem nedoufal, ani ho zatím nemohu přesně vysvětlit. Proto jsem vzal další dva podobně postižené pacienty s kompletním přerušením míchy: dvanáctiletou dívku a dvaatřicetiletou ženu, která je ochrnutá od prsou dolů. Také se výrazně zlepšují. Kam až pokroky půjdou, netuším. Asi nejvýraznější by byly, kdyby lidé přišli na terapii co nejdříve po úrazu,“ míní lékař.

Jeho dospělá pacientka ochrnula po pádu z výšky loni v květnu. Ani ona si nemá přehnané iluze, ale je nadšená z toho, jak jí terapie už teď zkvalitnila život.

„Dřív jsem nemohla bez opory ani sedět na vozíku, natož se ohnout či natáhnout pro hrnek, protože bych spadla. A musela jsem vyřadit oblečení natahované přes hlavu. Teď už to všechno zvládám,“ líčí žena z Královehradeckého kraje, která si přeje zůstat v anonymitě.

S elektroakupunkturou začala po sedmi měsících od úrazu. Nejen že má pevnější a pohyblivější trup pod místem přerušení míchy, ale dokonce už lehce cítí nohy. Ne tak jako zdravý člověk, ale vnímá tlak, když nohu třeba silněji přitlačí ke kuchyňské lince.

„Je to obrovský pokrok. Většina vozíčkářů musí nohy stále kontrolovat očima. Necítí, ani když si je přejedou nebo opaří. Přitom neprokrvená noha se špatně hojí,“ vysvětluje žena.

Redakce oslovila několik lékařů ze spinálních jednotek či rehabilitačních ústavů. Podle nich není možné, aby člověk s úplně přerušenou míchou chodil, ani dosáhl změn k lepšímu hlouběji pod místem přerušení. S elektroakupunkturou nemají žádné zkušenosti, ale moc si od ní neslibují.

Skeptický byl i pražský ortoped Robert Jůzek. Do chvíle, než viděl výsledky elektroakupunktury u své pacientky - zmíněné mladé ženy. „Zpočátku jsem ji krotil, ať si nedělá falešné naděje. Pokroky jsou však vidět. Metodě fandím. Ale protože o ní nic nevíme, chtělo by to nové neurologické testy pacientů, studie účinků a zkoumání specialisty dalších odborností,“ míní lékař.

Metoda elektroakupunkturní nervosvalové facilitace propojuje tradiční akupunkturu, která se v Česku řadí mezi oficiální lékařské metody, se současnými znalostmi fyzikální léčby. Lékař napíchne pacientovi akupunkturní jehly a poté do nich pomocí přístroje přivede elektrický proud. „To pacienti vnímají jako mravenčení a při větší intenzitě dochází i k viditelným svalovým kontrakcím. Proud pomáhá poškozeným dráhám v těle, aby lépe fungovaly,“ popisuje Olšák.

Doufá, že do dvou let začne používat speciální akupunkturní jehly vyvinuté na Univerzitě Palackého v Olomouci, které budou mít pro pacienty řadu výhod. „Nové jehly jsou inovativní především třemi hlavními parametry: zvýšenou účinností výsledku o 30 - 40 procent oproti klasické jehle pro akupunkturu, větším komfortem pro pacienta při aplikaci a nižším rizikem nežádoucího vytažení během terapie,“ vysvětluje Peter Olšák s tím, že čeká na jejich schválení a výrobu.