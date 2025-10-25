Lékaři už berou v průměru 123 tisíc, za šest let dostali přidáno o polovinu. A chtějí víc

Odbory už avizují, že budou tlačit na nárůst pro zdravotníky u nového ministra, a to alespoň o 10 procent. A chtějí změnu systému.
„Nemocnice nemůžou takhle krvácet. Chtěli jsme se vyhnout každoročnímu dohadování, a proto jsme s vládou podepsali dohodu o tom, že se naše platy budou odvíjet od průměrné mzdy. To ale nedopadlo, tak to budeme požadovat po nové vládě,“ potvrdil redakci iDNES.cz předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel.
Lékařský odborář Martin Engel dodává, že platy zkreslují covidové prémie a zrušení superhrubé mzdy. „Plat lékaře je také udáván za různý počet hodin. Ten klidně může činit i 300 hodin měsíčně díky přesčasům,“ říká také.