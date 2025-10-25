Lékaři už berou v průměru 123 tisíc, za šest let dostali přidáno o polovinu. A chtějí víc

Premium

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kamila Bendová
Boj o navýšení platů, hrozby stávkou a omezení péče. Podobný scénář, kdy si některé skupiny lékařů berou pacienty jako rukojmí ve snaze přimět ministerstvo zdravotnictví k větším odměnám, už patří ke každoročnímu „folkloru“. V úhradové vyhlášce na příští rok se však s plošným navyšováním platů nepočítá. Podle ministerstva zdravotnictví mohou nemocnice kompenzovat platy lékařů ze svých zdrojů. Ty ale tvrdí, že je potřebují na investice.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Odbory už avizují, že budou tlačit na nárůst pro zdravotníky u nového ministra, a to alespoň o 10 procent. A chtějí změnu systému.

„Nemocnice nemůžou takhle krvácet. Chtěli jsme se vyhnout každoročnímu dohadování, a proto jsme s vládou podepsali dohodu o tom, že se naše platy budou odvíjet od průměrné mzdy. To ale nedopadlo, tak to budeme požadovat po nové vládě,“ potvrdil redakci iDNES.cz předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel.

Lékařský odborář Martin Engel dodává, že platy zkreslují covidové prémie a zrušení superhrubé mzdy. „Plat lékaře je také udáván za různý počet hodin. Ten klidně může činit i 300 hodin měsíčně díky přesčasům,“ říká také.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (134 příspěvků)

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev

Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek zachycující polární záři i kometu bičovanou sluneční bouří, jejímž autorem je Petr Horálek z týmu z...

Ten je hezkej, kdyby uměl trochu zpívat! Hůlka vzpomíná, jak se stal Draculou

Premium

Měl jsem obrovské štěstí. Svoboda, Borovec, Hes a Bednárik byli géniové, vzpomíná zpěvák Daniel Hůlka na zrod muzikálového fenoménu Dracula před třiceti lety. K oslavě jubilea v lednu a únoru...

26. října 2025

Vyhoří minimálně třetina pracovníků. Jak s problémy bojovat a čemu se raději vyhýbat

Premium

Případů syndromu vyhoření stále přibývá. Podle některých odhadů se s ním potýká až každý třetí Čech, zatímco ještě před několika lety to byl spíše pátý. Nejčastěji se syndrom vyhoření objevuje u...

26. října 2025

Babiš v zásadě souhlasí s podobou programu budoucí vlády, řekl Havlíček

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. České televizi to v neděli v podvečer řekl...

26. října 2025  19:22

Hledejme smysl a buďme užiteční. Tak obstojíme v nové době, radí Ludwig

Umělá inteligence mění práci, vzdělávání i vztahy. A stejně jako svět se vyvíjí mnohem rychleji než my. Jak se v takové době neztratit a zachovat si lidskost? Podle Petra Ludwiga, autora knih Konec...

26. října 2025  19:19

Kvůli silnému větru na Vysočině padaly stromy, uvolněná byla i střecha školy

Silný vítr na Vysočině lámal či vyvracel stromy. Hasiči je odstraňovali na 30 místech a do Nové Cerekve na Pelhřimovsku museli vyjet kvůli zajištění uvolněné střechy základní školy. Vítr měl podle...

26. října 2025  19:03

Voda jako věda. Stále více restaurací nabízí speciální nápojové lístky

Ve stále více amerických luxusních restaurací se objevují speciální menu nabízejí pestrou nabídku vody z různých koutů světa. Často nechybějí podrobně popsané chuťové vlastnosti každé z nich. Všechny...

26. října 2025

V Černošicích srazil vlak člověka, hlavní trať od Plzně do Prahy byla neprůjezdná

V Černošicích u Prahy v neděli odpoledne srazil nákladní vlak muže na kolejích. Utrpěl zranění, jimž na místě podlehl. Okolnosti nehody policisté vyšetřují, provoz na trati byl dočasně zastaven....

26. října 2025  16:23,  aktualizováno  18:54

V Přerově vykolejil historický vlak Pantograf, na trať vyjel mimořádně

Na železničním koridoru v Přerově v neděli odpoledne vykolejil jeden vagon historické elektrické soupravy Pantograf, provoz na trati ve směru Prosenice-Lipník nad Bečvou je zastaven, vlaky jezdí...

26. října 2025  17:52,  aktualizováno  18:46

Havlův pohřeb na mě udělal velký dojem, říká princezna a bývalá velvyslankyně

Na začátku minulého týdne přijal prezident Petr Pavel nového lichtenštejnského velvyslance. Po patnácti letech tak končí mise historicky první velvyslankyně knížectví v Česku Marie-Pia Liechtenstein,...

26. října 2025  18:27

První okresní hejtman Januštík převzal zubožený kraj, ze Zlína ho vyhnal Jakeš

Premium

Na vystěhování dostali necelé dva týdny. V únoru 1953 se manželé Januštíkovi museli po osmnácti letech rozloučit se zlínskou vilou na Nivách. Domem, který byl postaven právě pro ně, kterému vdechli...

26. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vrah Roubal. Jak se z věřícího železničáře stal fanatický zabiják

Ivan Roubal patří mezi nejhorší české sériové vrahy. Dostal doživotí za pět vražd, patrně má ale na svědomí i další tři životy. Své oběti zabíjel zvlášť trýznivým způsobem: nechal je, aby si samy...

26. října 2025

Washington a Peking našly společnou řeč. Rámec obchodní dohody je na stole

Zástupci USA a Číny se v neděli dohodli na rámci americko-čínské obchodní dohody, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským...

26. října 2025  17:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.