Zemřel přední český alergolog Václav Špičák. Bylo mu devadesát let

Profesor Václav Špičák se narodil 14. ledna 1929. Když se po absolvování Gymnázia Jana Masaryka v Praze rozhodoval, jakou kariéru si zvolit, vybíral mezi herectvím, kterému se věnoval už během studia, a lékařstvím.

„Jako dítě jsem hrozně často stonal. Díky tomu jsem si možná uvědomil, jak moc je důležité, aby měl člověk někoho, o koho se může opřít,“ uvedl zpětně ke své volbě Špičák ve svých osmdesáti letech. Na lékařské fakultě se pak přihlásil na pediatrii.

„K alergologii mě přivedl profesor Švejcar, který už tehdy pochopil, že alergická onemocnění budou v životě lidí hrozně důležitá,“ vzpomínal Špičák. U Švejcara zahájil vědeckou aspiraturu - obdobu dnešního doktorského studia - věnovanou dětskému astmatu. V roce 1960 se pak mimo jiné zasloužil o vznik prvního pediatrického lůžkového alergologického oddělení.

V 60. letech absolvoval roční studijní pobyt v Paříži, kde ho učily největší kapacity té doby, slibně rozjetou Špičákovu kariéru ale přibrzdil srpen 1968. Se studenty se podílel na organizování stávkového hnutí, v budově kliniky také umožnil zahraničním štábům tajně natáčet rozhovory s významnými československými osobnostmi.

„Přiváželi jsme je tam sanitkami,“ vyprávěl Špičák, kterého kvůli tomuto angažmá během čistek vyloučili z KSČ a poté na sedm let odstavili od odborné práce i možnosti učit.



Působil jako řadový pracovník ve Výzkumném ústavu vývoje dítěte, až v druhé polovině 70. let se směl vrátit k profesi pediatra. Z klatby se dostal teprve začátkem 80. let, kdy se stal primářem dětského oddělení nemocnice Na Bulovce, kterým byl až do roku 1996.



Vybudoval tam například respirační laboratoř a laboratorní oddělení klinické imunologie. Po roce 1989 inicioval vznik informační služby o pylovém riziku. Do ordinace nepřestal docházet ani po oficiálním odchodu do penze.



Inicioval založení České iniciativy pro astma, v roce 2005 byl oceněn cenou J.Purkyně. V březnu 2009 byl Špičák za své zásluhy v Břevnovském klášteře pasován na 16. Rytíře českého lékařského stavu.