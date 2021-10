Léky proti covidu budou pro všechny ohrožené. Dosud byly jen pro seniory

Každý nakažený ohrožený těžkým průběhem nemoci covid-19 může dostat protilátkové léky. Mezi ohrožené lidi patří například ti s nadváhou, cukrovkou, astmatem nebo nemocemi srdce. V úterý to řekla náměstkyně ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Martina Vašáková. O podání by měl rozhodnout praktický lékař nebo specialista, který vypíše žádanku do nejbližší nemocnice.