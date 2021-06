Čeští pacienti otestují nový lék na rakovinu. Nadějný preparát bude v červenci

Vědec a ředitel společnosti Sotio Radek Špíšek. Společnost patří do skupiny PPF. (18. června 2021) | foto: Petr Topič , MAFRA

Letošní rok pro ně může být přelomový. Po jedenácti letech vývoje protinádorových léčiv dovedla biotechnologická společnost Sotio ze skupiny PPF svoje první projekty do fáze klinického testování na pacientech. Už v červenci vstoupí do druhé fáze testů první pacient v rámci výzkumného programu s Interleukinem-15. To je bílkovina, kterou máme běžně v těle a která podněcuje bílé krvinky tak, aby zabíjely nádorové buňky.