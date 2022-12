Co změní částečná legalizace konopí? Hostem Rozstřelu bude Pirátka Michailidu

Na Úřadu vlády poprvé zasedla koncem listopadu pracovní skupina, která chystá uvolnění trhu s konopím. Podle návrhu by bylo možné marihuanu koupit v certifikovaných prodejnách a v omezeném množství ji i pěstovat. I přesto, že se nejedná o úplnou legalizaci marihuany, otázkou zůstává, zda se nejedná pouze o předstupeň.

Dotazy týkající se důvodů, které vládu vedly k zasazení se o uvolnění trhu s konopím v ČR nebo i možných rizik z její částečné legalizace, zodpoví vedoucí pirátského meziresortního týmu Návykové chování Jana Michailidu.

Jedním z dalších cílů legalizace marihuany je také zavedení přísně regulovaného trhu s konopím. Díky tomu by se mělo předejít pořizování konopí na černém trhu, který není kontrolován a pojí se i s organizovaným zločinem. Michailidu již dříve uvedla, že registr podle ní umožní regulovat množství za měsíc, které si bude možné koupit, nebo kontrolovat, že je věk nakupujících vyšší než 18 let. Stigmatizace osob, které se do registru zapíšou, se neobává. „Nastavení legálního trhu postupně povede k destigmatizaci užívání konopí,“ uvedla politička.

V Rozstřelu také zazní otázky: Jak by ona částečná legalizace marihuany probíhala u nás? Kolik peněz přinese tato částečná legalizace do státní pokladny? A které země jsou pro vás v tomto vzorem?

Stejná myšlenka se prodiskutovává také v Německu, ale názory na legalizaci marihuany pro rekreační účely se liší. Vládní koalice sociálních demokratů (SPD), Zelených a svobodných demokratů (FDP) spolu s odborníky na drogy považuje plán za správný. Výhrady mají naopak lékaři a zejména opoziční konzervativní unie CDU/CSU.